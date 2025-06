(AGENPARL) - Roma, 1 Giugno 2025

2 GIUGNO: COLDIRETTI/CAMPAGNA AMICA, MEZZO MLN IN AGRITURISMO, VINCONO CIBO ED ESPERIENZE

Il buon cibo e il turismo esperienziale spingono gli italiani negli agriturismi, con oltre mezzo milione di presenze attesa tra pernottamenti e pasti, un ottimo preludio per l’estate ormai alle porte. Sono le previsioni di Coldiretti, Campagna Amica e Terranostra per il ponte del 2 Giugno, caratterizzato dal bel tempo e dal caldo che favoriscono la scelta della campagna. Tra le oltre 26mila strutture attive a livello nazionale sono in molte a segnare il tutto esaurito, grazie anche alla ricca varietà di proposte.

A trainare la crescita è, infatti, la sempre più vasta offerta di forme di turismo esperienziale, che vanno oltre la semplice ospitalità. Quello più gettonato è l’enoturismo, ma si evidenziano anche importanti segnali di crescita per birraturismo, oleoturismo e turismo caseario, con visitatori sempre più curiosi di scoprire i segreti delle produzioni tipiche direttamente dai produttori e di immergersi in attività originali che vanno dal wellness alle attività sportive come yoga o pilates, fino ai corsi di cucina. Senza dimenticate il fenomeno dei cammini rurali, con passeggiate, pedalate o itinerari a cavallo.