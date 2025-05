(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 31 May 2025 **‘Urbanina’, antesignana delle auto elettriche: dal 3 giugno la mostra

in Regione**

/Scritto da Redazione, sabato 31 maggio 2025 alle 13:59/

Sessanta anni fa, nel 1965, nacque in Toscana quella che può essere

considerata l’antesignana delle attuali mini auto elettriche da città. I

costruttori la chiamarono ‘Urbanina’. L’ultima versione della vettura

verrà esposta in una mostra che si terrà a Palazzo Strozzi Sacrati, nella

quale il visitatore potrà seguire l’iter del progetto con lo sviluppo dei

vari modelli e individuare quanto di quello pensato per la Urbanina si

trova nelle auto elettriche di oggi.

La mostra, curata dall’associazione ‘L’auto elettrica tra passato e

futuro’, verrà inaugurata dal presidente della Regione Eugenio Giani

martedì 3 giugno alle ore 12.30.

Dalle 11 alle 12.30 l’Urbanina verrà esposta in piazza Duomo, di fronte al

palazzo della Regione.