RiminiWellness Day 3: Finale Challenge STHLN

e i Campioni della FIPE

Giunge al termine anche la terza giornata della FIPE a RiminiWellness. Il programma si è aperto con il Day 1 della Finale Challenge STHLN, attiva per l’intera giornata, che ha regalato emozioni e spettacolo oltre ai primi vincitori delle classi d’età Master33, Master 40, Master 45, Master 50:

– Oltre 10 ore di gara in diretta su YouPowerTV

– 79 atleti partecipanti

– 4 classi d’età

– 24 atleti premiati

– 10 Kriterior (arbitri di gara)

Oltre alla Finale Challenge STHLN, il Padiglione C6 della FIPE si è animato con le esibizioni degli atleti del Team Italia FIPE di ParaPowerlifting. Alle 9.30 è stato il turno di Azzurra Bovina Bambini, alle 15:30 invece quello di Donato Telesca, bronzo alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Azzurra e Donato hanno effettuato un ramping, che ha portato la prima a realizzare un massimale di kg 80 ed il secondo, invece, 3 singole con Kg 210. La giornata è poi proseguita con i Meet & Greet di Giulia Miserendino, Celine Delia, Giulia Imperio e Sergio Massidda, che hanno permesso agli appassionati di pesistica di conoscere più da vicino alcune delle stelle della Pesistica italiana. Non sono mancati momenti di spettacolo nei corner del Padiglione con la Sfida di Squat, Panca e Stacco con Annamaria Chincoli.

Appuntamento a domani con il Day 2 della Finale Challenge STHLN in diretta su YouPowerTV.

