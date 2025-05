Badminton: La finale Scudetto sarà di nuovo tra il Matex MaraBadminton e il BC Milano

(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2025

*La finale Scudetto sarà di nuovo tra il Matex MaraBadminton e il BC Milano*

Sarà la stessa finale dell’anno scorso a decidere il 41esimo Scudetto, a

scendere in campo domani alle ore 10.00 al PalaBadminton di Milano saranno

infatti il Matex MaraBadminton e il BC Milano.

I sardi cercheranno di ribaltare il 3-0 dell’anno scorso e oggi si sono

qualificati superando per 3-1 il Brescia Sport Più. Il MaraBadminton si è

portato sul 2-0 grazie al doppio femminile e al doppio maschile. Nel primo

match Lea Palermo e Ann-Sofie Ruus hanno avuto la meglio in due set (21-8;

21-18) di Alice Pellizzari e Gabriela Stoeva e anche nella seconda partita

due set (21-8; 21-16) sono bastati a Julien Maio e Matteo Massetti per

avere la meglio di Marselinus Dewagraha e Nicolò Volpi. Il Brescia Sport

Più ha riaperto poi la qualificazione grazie ad Irene Guarneri che ha

superato una malconcia Ruus in due set (21-8; 21-16). Il punto della

vittoria è stato firmato infine da Christopher Vittoriani che ha superato

in due set (21-16; 21-15).

Netta invece la vittoria del BC Milano che supera per 3-0 l’SSV Bozen. Il

primo punto è stato il più tirato con Martina Corsini ed Emma Piccinin che

hanno dovuto ricorrere al terzo set (23-21; 16-21; 22-20) per avere la

meglio di Yasmine Hamza e Sara Thygesen. Il successo di Gianmarco Bailetti

e Fabio Caponio contro Simon Riccardi e David Rutama è arrivato invece

nettamente in due set (21-10; 21-13). Il punto finale è arrivato a causa

del ritiro di Yasmine Hamza che in vantaggio di un set (21-17; 6-4) ha

dovuto abbandonare il match contro Emma Piccinin.

La finale per il terzo posto sarà quindi tra l’SSV Bozen e il Brescia Sport

Più.

Più intricata la situazione in Serie B dove tutto resta ancora in

equilibrio, solo Le Saette che hanno perso entrambi gli incontri 5-0 contro

il Città di Palermo e l’SC Meran sono fuori dalla lotta promozione. Tre le

società ancora in ballo per i due posti promozione (Pol. di Nova, SC Meran,

Città di Palermo) e con la Pol. di Nova che ha trovato la vittoria per 3-2

sull’SC Meran e che si trova sul 2-2 contro il Città di Palermo prima della

sospensione dell’incontro di doppio misto che al momento dell’interruzione

vedeva in parità il conto dei set.

Tutti i match saranno visibili in diretta streaming sul canale federale

Youtube:



Link del Torneo:

https://fiba.tournamentsoftware.com/sport/matches.aspx?id=F4120AC9-8CE7-49A8-8F2A-E5D5E2219B21

