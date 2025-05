agenzia regionale 648.25 amati i numeri della settimana

(AGENPARL) - Roma, 31 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 31 May 2025 *I numeri della settimana, Amati: “Pagati 50,9 milioni di euro: oltre 7,6

milioni a 55 Comuni pugliesi, 16,5 milioni alle Ferrovie Sud-Est, 2,6

milioni per la cultura e risorse al Policlinico di Bari”*

*Il report settimanale dal 23 al 29 maggio 2025 sui mandati di pagamento

della Regione Puglia.*

Nota dell’assessore regionale al Bilancio Fabiano Amati

“Anche questa settimana parlano i numeri. In sette giorni la Regione Puglia

ha liquidato oltre *50,9 milioni* di euro per assicurare servizi,

investimenti, trasporti e diritti ai cittadini. Un flusso costante che

tiene in movimento la macchina pubblica e sostiene lo sviluppo dei

territori.

Nel dettaglio, 39 milioni di euro sono stati destinati a spese correnti,

tra cui:*16,5 *milioni di euro alle *Ferrovie Sud-Est*, per il

corrispettivo di esercizio 2025 previsto dal contratto di servizio

ferroviario 2023–2032 (DGR n. 577/2025); *6,5 *milioni all’*ARPAL Puglia*,

per gli oneri di funzionamento dei centri per l’impiego, nell’ambito del

piano straordinario nazionale (DGR n. 564/2025); *2,68 *milioni a *Puglia

Culture*, per il calendario unico regionale degli eventi culturali,

Capitale Cultura di Puglia per *Monte Sant’Angelo* e il *Premio Ezio Bosso*;

*441* mila euro all’*ARESS*, per le spese di funzionamento del mese di

giugno (art. 12 L.R. 24/2001).

Le spese in conto capitale, pari a quasi 12 milioni di euro, includono: *2,32

*milioni ad *Aeroporti di Puglia*, per il riassetto dell’aerostazione

passeggeri dell’Aeroporto di Taranto-Grottaglie (FSC, CIPE 62/2011); *478*

mila euro al *Policlinico di Bari*, per interventi di potenziamento delle

attività ambulatoriali nei centri per l’ipertensione arteriosa e in

neurofisiopatologia, finanziati con fondi FESR 2014–2020 (PO Azione 9.12).

Sono *7,6 *i milioni destinati a *55 Comuni *pugliesi. Fondi per finanziare

interventi che spaziano dalla prima infanzia alla riqualificazione urbana,

dall’assistenza sociale all’ambiente, fino alla mobilità pubblica e

all’abbattimento delle barriere architettoniche. *Molfetta* supera i 2,2

milioni per servizi educativi e assistenziali. A *Ruffano* 1,5 milioni per

la sicurezza idrogeologica, finanziata con fondi POR e cofinanziamento UE.

*Corato* ha ricevuto 488 mila euro per buoni servizio per minori, mentre

*Nardò* ha ottenuto 353 mila euro per il programma “Voucher conciliazione”.

*Brindisi* ha incassato 263 mila euro, in larga parte per il trasporto

pubblico locale, e *San* *Severo* 259 mila euro tra fondi PNRR e trasporto

locale. A *Bari* sono stati trasferiti 252 mila euro per interventi contro

la povertà estrema.

Tra gli altri Comuni beneficiari: *Foggia* (146.349 euro), tra commercio e

tutela ambientale; *Castro* (157.009 euro), per l’efficientamento

energetico; *Grumo* *Appula* (120.000 euro), per l’adeguamento sismico di

una scuola; *Crispiano* (100.000 euro), per il teatro comunale; *Mattinata*

(63.992 euro), tra impianti sportivi e casa alloggio.

Numerosi i trasferimenti per la *mobilità pubblica *locale (Fasano,

Cerignola, Monopoli, Putignano, San Severo, Andria) e per *l’abbattimento

delle barriere* architettoniche, con contributi a oltre 30 Comuni, tra cui

Carosino, Surbo, Alberobello, Polignano a Mare, Montesano Salentino,

Binetto.

Infine, risorse anche per la *rigenerazione* *urbana* (San Nicandro

Garganico, Galatina), i distretti del commercio (Martina Franca,

Foggia), *l’edilizia

residenziale *(Canosa di Puglia) e *interventi post-calamità *(Sannicola,

Castelnuovo della Daunia, Vico del Gargano).

Un quadro che restituisce la capillarità dell’azione regionale e la varietà

degli ambiti coperti: dalla scuola all’inclusione, dai trasporti alla

cultura, fino all’ambiente urbano. I numeri settimanali raccontano

un’azione pubblica che non si arresta – conclude Amati –. Pagamenti

trasparenti e tracciabili, per trasformare le risorse in opere e servizi

utili alla collettività.