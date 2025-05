Europei Assoluti Genova 2025: i 28 azzurri convocati. Ci sono medagliati olimpici, debuttanti e giovani under 20

(AGENPARL) - Roma, 30 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 30 May 2025 CAMPIONATI EUROPEI ASSOLUTI GENOVA 2025 – MEDAGLIATI OLIMPICI E

DEBUTTANTI: I 28 AZZURRI CONVOCATI PER LA KERMESSE CONTINENTALE “IN

CASA” IN PROGRAMMA DAL 14 AL 19 GIUGNO

GENOVA – Ventotto azzurri all’assalto dei Campionati Europei Assoluti

Genova 2025. È stata ufficializzata oggi la delegazione della scherma

italiana che parteciperà, dal 14 al 19 giugno, alla kermesse

continentale, la prima del nuovo quadriennio olimpico, sulle pedane del

Padiglione Jean Nouvel per le fasi preliminari e nel nuovo palasport

genovese per assalti da medaglia.

I Commissari tecnici Simone Vanni per il fioretto, Dario Chiadò per la

spada, Andrea Aquili per la sciabola femminile e Andrea Terenzio per la

sciabola maschile hanno optato in molti casi per la scelta di cinque

elementi, con una staffetta tra le gare individuali e quelle a squadre.

Quartetto base, lo stesso dell’argento olimpico di Parigi 2024, per il

fioretto maschile che schiera Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo

Macchi e Tommaso Marini che arriva da campione europeo e iridato in

carica. Riserva sarà Davide Filippi.

Le fiorettiste convocate sono la campionessa uscente Arianna Errigo,

Martina Favaretto, Anna Cristino, Martina Batini che gareggerà solo

nell’individuale e l’iridata Alice Volpi che prenderà il suo posto nella

prova a squadre.

Staffette anche tra gli sciabolatori: doppio impegno per Luca Curatoli,

Michele Gallo e Pietro Torre, solo competizione individuale per Dario

Cavaliere mentre Matteo Neri gli subentrerà nella prova a squadre.

Nella sciabola femminile (dove è _out_ per infortunio Eloisa Passaro) le

quattro prescelte sono Michela Battiston, Chiara Mormile, Manuela Spica

e Mariella Viale. Indicata come riserva Alessia Di Carlo.

La spada maschile punta su cinque elementi: Davide Di Veroli, Matteo

Galassi, Andrea Santarelli, Valerio Cuomo (che disputerà solo la prova

individuale) e Gianpaolo Buzzacchino (che sarà invece impiegato soltanto

a squadre).

Tra le spadiste, infine, doppio impegno per Rossella Fiamingo, Giulia

Rizzi e Alberta Santuccio, solo gara individuale per Sara Maria

Kowalczyk mentre Lucrezia Paulis le subentrerà per la prova a squadre.

Per l’Italia, che arriva all’Europeo in casa forte di ben 59 podi

conquistati in questa stagione di Coppa del Mondo, un mix di esperienza

e gioventù, in una convocazione che vede convivere 12 medagliati

olimpici ma anche ben otto debuttanti di cui due Under 20 (Galassi e

Viale sono ancora nella categoria Giovani, ed esordiranno in un Europeo

come Cristino, Cavaliere, Spica, Buzzacchino, Kowalczyk e Paulis).

A Genova, con il Presidente federale Luigi Mazzone, sarà Capo

delegazione la Consigliera federale Elisa Albini.

CAMPIONATI EUROPEI ASSOLUTI 2025 – GENOVA, 14-19 GIUGNO 2025

I CONVOCATI

Fioretto maschile

Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi, Tommaso Marini

_Riserva: Davide Filippi_

Fioretto femminile

Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Martina Batini (solo

individuale), Alice Volpi (solo squadra)

Sciabola maschile

Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre, Dario Cavaliere (solo

individuale), Matteo Neri (solo squadra)

Sciabola femminile

Michela Battiston, Chiara Mormile, Manuela Spica, Mariella Viale

_Riserva: Alessia Di Carlo_

Spada maschile

Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli, Valerio Cuomo (solo

individuale), Gianpaolo Buzzacchino (solo squadra)

Spada femminile

Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Sara Maria Kowalczyk

(solo individuale), Lucrezia Paulis (solo squadra)

LA DELEGAZIONE

Presidente: Luigi Mazzone

Capo Delegazione: Elisa Albini

Commissari d’arma: Simone Vanni (fioretto), Dario Chiadò (spada), Andrea

Aquili (sciabola femminile), Andrea Terenzio (sciabola maschile)

Staff tecnico fioretto: Marco Vannini, Fabio Maria Galli, Alessandro

Puccini

Staff tecnico sciabola: Marco Ciari, Diego Occhiuzzi

Staff tecnico spada: Diego Confalonieri, Daniele Pantoni, Alfredo Rota

Medico: Riccardo Foti

Fisioterapisti: Giuseppe Di Segni, Maurizio Iaschi, Stefano Vandini

Tecnico delle armi: Gianluca Farinelli

Logistica: Adriano Bernardini, Giorgia Caloro

CALENDARIO GARE

Sabato 14 giugno 2025

Fioretto Femminile individuale

Sciabola Maschile individuale

Dalle 17:45 – Cerimonia di apertura

Dalle ore 18:20 – Semifinali e Finali

Premiazioni ore 20.10 circa

Domenica 15 giugno 2025

Spada Maschile individuale

Sciabola Femminile individuale

Dalle ore 18:00 – Semifinali e Finali

Premiazioni ore 20.10 circa

Lunedì 16 giugno 2025

Spada Femminile individuale

Fioretto Maschile individuale

Dalle ore 18:00 – Semifinali e Finali

Premiazioni ore 20.10 circa

Martedì 17 giugno 2025

Fioretto Femminile a squadre

Sciabola Maschile a squadre

Dalle ore 15:30 – Finali bronzo

Dalle ore 17:30 – Finali oro

Premiazioni ore 19.40 circa

Mercoledì 18 giugno 2025

Spada Maschile a squadre

Sciabola Femminile a squadre

Dalle ore 15:30 – Finali bronzo

Dalle ore 17:30 – Finali oro

Premiazioni ore 19.40 circa

Giovedì 19 giugno 2025

Spada Femminile a squadre

Fioretto Maschile a squadre

Dalle ore 15:30 – Finali bronzo

Ore 17:30 – Cerimonia di chiusura

Dalle ore 18:00 – Finali oro

Premiazioni ore 20.10 circa —

