Badminton: Domani al PalaBadminton si apre l’ultimo atto del 41esimo Scudetto

Roma, 30 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 30 May 2025 [image: image.jpeg]

*Domani al PalaBadminton si apre l’ultimo atto del 41esimo Scudetto*

E’ tutto pronto al PalaBadminton di Milano per le finali del Campionato

Italiano a Squadre che assegneranno il 41esimo Scudetto e decreteranno le

due società che l’anno prossimo parteciperanno alla Serie A. Domani si

inizierà con le semifinali alle ore 15.00 mentre domenica mattina

conosceremo chi diventerà Campione d’Italia nella finalissima delle ore

10.00.

Quest’anno a guidare la classifica al termine della regular season, è stato

il Matex MaraBadminton che insegue il sogno del primo storico Scudetto e

per portare il tricolore sull’isola sarda si affiderà in particolare al

francese Julien Maio, vittorioso l’anno scorso con il BC Milano e agli

italiani Lea Palermo e Christopher Vittoriani.

La semifinale metterà contro il Matex MaraBadminton davanti alla novità di

quest’anno, il Brescia Sport Più che è riuscito ad arrivare ai Playoff per

la prima volta e che proverà a costruire le sue fortune in particolare

sulla bulgara Gabriela Stoeva. La bulgara non era presente nello scontro

diretto in stagione che ha visto i sardi comunque prevalere con un netto

5-0.

Nell’altra semifinale troviamo le due società che si sono suddivisi gli

ultimi undici scudetti l’SSV Bozen (2021-2023) e il BC Milano (2014-2020 e

2024) che daranno vita all’ennesima battaglia per mantenere l’egemonia sul

Campionato Italiano a Squadre. L’SSV Bozen, priva di David Salutt bloccato

da un infortunio, si affiderà a Yasmine Hamza ma un ruolo rilevante lo

avranno anche gli stranieri in particolare la bulgara Mitsova,

l’indonesiano Rutama, il belga Fouyn e la danese Bergstein. Per inseguire

il sogno di pareggiare la Mediterranea Badminton con 9 scudetti, il BC

Milano punterà tutto sui suoi talenti azzurri: Fabio Caponio, Martina

Corsini ed Emma Piccinin. Anche qui il precedente stagionale appare

favorire l’SSV Bozen, che l’8 febbraio si era imposto per 4-1.

La sfida per conquistare invece la promozione nella massima serie, vedrà

tre squadre abituate alla Serie A l’SC Meran (13 scudetti), il Città di

Palermo e Le Saette sfidare la debuttante società della Pol. di Nova. Il

girone all’italiana appare molto equilibrato con nessuno che sembra avere

un reale vantaggio e di conseguenza ogni singolo match potrà essere

fondamentale per coronare la promozione.

Tutti i match saranno in diretta streaming sul canale Federale Youtube:



Link del Torneo:

https://fiba.tournamentsoftware.com/sport/matches.aspx?id=F4120AC9-8CE7-49A8-8F2A-E5D5E2219B21

