INVITO CERIMONIA 30 MAGGIO – CONCORSO “IL RISPETTO PER NOI È”

(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 29 May 2025 PER LA GRADITA PARTECIPAZIONE

DELLA VOSTRA TESTATA

SI INFORMA CHE

VENERDI’ 30 MAGGIO 2025

alle ore 9.00

presso l’ AUDITORIUM SANTA CATERINA

PIAZZA BOTTER

TREVISO

si terrà la cerimonia di premiazione del

CONCORSO “IL RISPETTO PER NOI E’…”

rivolto alle scuole secondarie di I grado di Treviso e avente come punto di

riferimento la Giornata del Rispetto.

L’evento vedrà premiate 10 classi finaliste, i cui lavori sono frutto di un

percorso volto a promuovere il valore del Rispetto nelle giovani

generazioni.

Saranno presenti:

Mario Conte, sindaco di Treviso

Gloria Sernagiotto, assessore alle Politiche Educative, Giovanili e

Pubblica Istruzione

Comune di Treviso