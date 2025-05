(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2025

Inaugurata RiminiWellness 2025: debutto da protagonista per la FIPE. Formazione, innovazione e campioni al Padiglione C6

Si è aperta oggi la 19ª edizione di RiminiWellness, l’appuntamento internazionale dedicato a fitness, benessere, sport e sana alimentazione firmato Italian Exhibition Group (IEG), animata anche dalle numerose attività promosse da FIPE presso il Padiglione C6. Un evento che composto da:

– 6 grandi aree tematiche

– 30 padiglioni (tra cui il C6 interamente dedicato alla FIPE)

– oltre 350 brand coinvolti

– oltre 2.000 ore di attività fisica.

Nella giornata odierna, nel Padiglione C6 della FIPE si sono svolte:

– oltre 4 ore di Workshop FIPE Strength Academy

– oltre 60 partecipanti ai Workshop FIPE Strength Academy

– presentazione in anteprima nazionale dello StrengthErg, il nuovo macchinario di Concept2.

Le attività sono partite dal primo pomeriggio, offrendo ai partecipanti contenuti formativi di alto livello e novità esclusive. Alle 14 è stato il turno di Leo Amendola e Francesco Amato di “Palestre di Successo”, che durante il loro workshop hanno approfondito le novità dedicate ai trainer sportivi e alle palestre introdotte dalla recente riforma del lavoro sportivo.

A seguire il Workshop tenuto da Matteo Orecchini (Allenatore delle Squadre Nazionali di Pesistica Olimpica) con la partecipazione dei Campioni del Team Italia FIPE. Gli iscritti hanno preso parte ad una lezione d’eccezione sulla corretta tecnica dello Strappo e dello Slancio: un’opportunità unica per apprendere i gesti fondamentali della Pesistica Olimpica direttamente dai massimi esperti del settore. Alle 16:30 è intervenuto Pierluigi Mauro (Direttore Sportivo STHLN) con il workshop “Principi di base sull’utilizzo del Kettlebell nei fondamentali e nella forza circolare”. La giornata si è poi conclusa con un approfondimento sull’Home Training, a cura di Fabrizio Monticone (Tecnico FIPE).

Parallelamente a questi workshop, si sono svolte numerose altre attività, tra cui la presentazione in anteprima nazionale dello StrengthErg, il nuovo macchinario multifunzionale per l’allenamento della forza, costruito con i collaudati criteri di qualità, resistenza e longevità che distinguono il marchio Concept2. I visitatori hanno potuto assistere, in anteprima nazionale e da una posizione privilegiata, alla prima dimostrazione operativa dello StrengthErg tenuta dal nostro Tecnico Omar Lannunziata.

Domani, venerdì 30 maggio, sono previste numerose attività, tra cui la Convention Nazionale riservata ai Tecnici della FIPE Strength Academy in programma dalle 11 alle 13 presso la Wellness Arena. Durante la Convention il Presidente Federale Alberto Miglietta ed il Segretario Generale Francesco Bonincontro faranno il punto della situazione sulla Formazione Targata FIPE e presenteranno la ricerca di mercato “FEDERPESISTICA NELL’ESPERIENZA DEGLI SPECIALISTI DELLA FORZA – TECNICI E PALESTRE” realizzata dall’Istituto di ricerca Format Research. La convention prevederà poi diversi interventi che affronteranno tematiche legate alla Formazione dei Tecnici Federali. Nel pomeriggio sarà poi il turno dell’esibizione della Nazionale Italiana di Pesistica Olimpica (alle ore 15) e molto altro.

