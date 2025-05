(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 29 May 2025 **Giani cittadino onorario di Aulla, il conferimento in occasione della

“Brunella d’Oro”**

/Scritto da Sara Ghilardi, giovedì 29 maggio 2025 alle 18:52/

Si svolgerà domani, venerdì 29 maggio, a partire dalle ore 10 presso la

sala consiliare del Comune di Aulla, la “Brunella d’Oro”, cerimonia di

consegna delle benemerenze della città. In tale occasione il sindaco

Roberto Valettini conferirà la cittadinanza onoraria al presidente Eugenio

Giani.

I colleghi giornalisti sono invitati a partecipare.

