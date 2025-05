Cs Confagricoltura Sicilia – Congratulazioni e auguri di buon lavoro al nuovo Presidente del Distretto Agrumi di Sicilia, Giosuè Arcoria

(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2025

Congratulazioni e auguri di buon lavoro al nuovo Presidente del Distretto Agrumi di Sicilia, Giosuè ArcoriaConfagricoltura Sicilia accoglie con gioia e soddisfazione la nomina di Giosuè Arcoria, Presidente di Confagricoltura Catania, a Presidente del Distretto Agrumi di Sicilia.

“Congratulazioni e buon lavoro al Presidente Arcoria per questo importante incarico – dichiara il Presidente di Confagricoltura Sicilia, Rosario Marchese Ragona – a guida di un Distretto che rappresenta un modello di collaborazione e innovazione per rafforzare la competitività e la sostenibilità della filiera agrumicola siciliana”.

“Siamo certi – aggiunge Marchese Ragona – che saprà portare avanti questo importante incarico con la grinta, l’abnegazione e la visione che lo caratterizzano, a tutela di una delle filiere agricole più importanti dal punto di vista economico, occupazionale e culturale della nostra Regione”.

Il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia è un’organizzazione che riunisce aziende, organizzazioni di produttori, consorzi di tutela, enti locali, istituzioni pubbliche, enti di ricerca e rappresentanze agricole dell’intera filiera agrumicola siciliana. Il suo obiettivo principale è valorizzare, promuovere e sostenere tutte le tipologie di agrumi di qualità, sia freschi che trasformati, prodotti nell’isola, attraverso strategie comuni di produzione, commercializzazione e trasformazione, sia in Italia che all’estero.

Palermo, 29 maggio 2025

