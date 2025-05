COMUNICATO STAMPA 29.05.2025

(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2025

MERANO: STUDENTI INTOSSICATI a SCUOLA

La POLIZIA di STATO INDIVIUDUA

e DENUNCIA UNA STUDENTESSA

Lo scorso 18 marzo gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Merano erano stati inviati ad intervenire d’urgenza presso l’Istituto Scolastico Superiore in lingua tedesca “Marie Curie” a seguito di presunte intossicazioni che avevano colpito giovani studenti, conseguenza della diffusione per via aerea di sostanze tossiche.

Nell’immediatezza dei fatti il Personale del Commissariato aveva provveduto all’evacuazione dell’intero Istituto Scolastico congiuntamente ad una Squadra dei Vigili del Fuoco e dei Sanitari della “Croce Bianca” di Merano.

Dai primi rilievi di natura tecnica era possibile appurare che una delle Aule, nello specifico, era impregnata di una sostanza tossica di non facile identificazione, dal vago odore di vaniglia, e che tale sostanza aveva prodotto gravi sintomi di disturbo agli occhi ed alle vie respiratorie ai danni di coloro che ne erano stati colpiti.

La gravità della situazione, dovuta anche alla larga diffusione del numero dei giovani colpiti, aveva reso necessario il ricorso immediato alle cure mediche a favore degli studenti intossicati tanto da rendere necessario l’invio in via d’urgenza di numerose Ambulanze e dell’allestimento di un Ospedale da campo proprio nei pressi dell’Istituto Scolastico, in modo tale da poter far fronte efficacemente alle operazioni di primo soccorso.

All’interno dell’Istituto Scolastico, in special modo nei luoghi interessati dall’evento, veniva subito disposto, con tutte le cautele del caso, un sopralluogo da parte del Personale specializzato della Polizia Scientifica della Polizia di Stato, al fine di rinvenire e di cristallizzare eventuali tracce utili ai fini investigativi.