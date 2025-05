PERIFERIE, MILANI (FDI): APPROVATA AD UNANIMITA’ PRIMA RELAZIONE, ANCORA MOLTO DA FARE

(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2025

Wed 28 May 2025

MOLTO DA FARE

“Oggi, nella Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di

sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie,

abbiamo approvato all’unanimità la prima relazione sul lavoro svolto dalla

sua istituzione. Un punto sull’operato svolto in questi anni che ha portato

interventi significativi per le nostre periferie, dal nord al sud. Abbiamo

individuato le criticità dei territori visitati con un’azione di ascolto ed

approfondimento con le istituzioni locali, le prefetture, il terzo settore,

gli istituti scolastici e le parrocchie su quelli che sono i principali

problemi che affliggono il territorio. Dall’abbandono scolastico, alle

occupazioni abusive, al degrado e all’illegalità, alla mancanza di spazi di

aggregazione. La strada da fare è ancora molta ma siamo determinati a

proseguire la nostra azione con determinazione e impegno per approfondire

tutti gli aspetti di quelle realtà sociali e territoriali ostaggio di

situazioni di abbandono ed emarginazione”. Lo dichiara in una nota il

deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani, capogruppo Fdi nella

Commissione parlamentare di inchiesta sulle periferie.