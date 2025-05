(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2025

Apei Calabria, Pugliese: l’unità di pedagogia scolastica per lo sviluppo della comunità educante è legge

“E’ una soddisfazione poter affermare che finalmente la Regione Calabria ha istituito e regolarizzato la figura del pedagogista e dell’educatore nelle scuole. La prima Regione che ha lavorato congiuntamente con noi dell’Apei- Associazione Pedagogisti Educatori italiani- Calabria e che ha ascoltato le nostre idee e proposte”. Un grazie in particolare al consigliere regionale Pietro Molinaro e ai suoi colleghi che hanno seguito e portato il progetto di legge all’approvazione del Consiglio Regionale nella seduta del 27 maggio u.s.

Queste sono state le prime parole della dr.ssa Francesca Pugliese, Presidentessa dell’Apei Calabria, a poche ore dalla notizia dell’introduzione della figura specifica di educatore e pedagogista all’interno delle scuole calabresi, per affiancare e potenziare il lavoro dei docenti e rendere più fruibile e identificabile il contesto educativo, dando ampio valore alla figura degli educatori socio pedagogici e pedagogisti.

La proposta prosegue la presidente di Apei Calabria, punta anche a ridurre il fenomeno delicato della dispersione scolastica e del disagio giovanile, ed è nata dall’idea di rafforzare le gravi esigenze ed emergenze educative regionali investendo, appunto, sull’introduzione di figure specifiche che sappiano come lavorare e come elaborare strategie didattiche ai fini dell’inclusione scolastica e del potenziamento educativo.

Ma cosa prevede la legge nello specifico? In una Regione che ha livelli importanti di abbandono scolastico e disagio giovanile, questa legge si incardina in un’ottica di cambiamento anche per tutti i professionisti come Pedagogisti ed Educatori che finalmente vedranno riconosciuto il loro lavoro.

L’Unità di pedagogia scolastica – spiega – ha il compito di analizzare i contesti educativi, leggere i bisogni educativi dei singoli e della comunità scolastica, promuovere la raccolta e l’analisi dei dati per l’elaborazione di strategie, metodologie e strumenti di intervento pedagogico, educativo e formativo, al fine di prevenire le condizioni di povertà educativa e favorire il pieno sviluppo delle potenzialità di tutti gli studenti in ottica inclusiva, mediante il sostegno e la valorizzazione delle competenze educative dei genitori, degli insegnanti e di tutta la comunità scolastica.

“Questa notizia- conclude la presidente di Apei Calabria Francesca Pugliese- mi permette anche di poter dare la notizia della mia prossima candidatura come presidente del prossimo ordine professionale, nell’elenco dei pedagogisti.”

Cosenza li 28/05/2025

Dott.ssa Francesca Pugliese

Presidente Apei Calabria