Mase, Barbaro: domani inizia la missione a Nairobi

Incontri strategici anche per promuovere il ruolo dello sport come leva per lo sviluppo sostenibile

Parte domani la missione del Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro, in qualità di capo della delegazione italiana alla Resumed Session della Seconda Assemblea di UN-Habitat, in programma a Nairobi, Kenya.

Il Sottosegretario aprirà e coordinerà i lavori dello Special Event “Governance Multilivello per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”, co-organizzato dal MASE e da UN-Habitat, con la partecipazione di ministri e capi delegazione di 22 Paesi.

Nel corso della giornata, sono previsti anche diversi incontri bilaterali, tra cui con il Ministro dell’Ambiente del Senegal, Moussa Balla Fofana, e con il Presidente della Commissione per la pianificazione urbana e l’architettura dell’Azerbaigian, Anar Guliyev. Incontri strategici anche per promuovere il ruolo dello sport come leva per lo sviluppo sostenibile, tematica chiave per il Ministero.

La missione si concluderà giovedì 29 maggio con l’intervento del Sottosegretario Barbaro al “Dialogo di Alto Livello dedicato alle politiche urbane”.

