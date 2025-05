AGENDA CAMERA DI DOMANI, MERCOLEDÌ 28 MAGGIO

(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2025

PRESIDENTE

📌 15 – Sala della Regina – Presentazione del libro “Pensare la sanità”, a cura di Luca Antonini e Stefano Zamagni. Diretta webtv

AULA

📌 9.30– Informativa Tajani su Gaza

📌 A seguire seguito esame odg Dl Sicurezza

📌 15 – Question Time con i Ministri: Ciriani, Bernini, Giuli e Casellati

COMMISSIONI

📌8_Femminicidio_Audizione Coordinatrice Comitato pari opportunità ordine psicologi, Angela Quaquero

📌8.15_Federalismo fiscale_ Audizione rappresentanti dell’Istituto nazionale di statistica ISTAT

📌8.30_Difesa_ Audizione sulla sicurezza nazionale – Comandante dei NAS, Generale Covetti

📌8.30_Ciclo rifiuti_ Audizione procuratore di Catania, Francesco Curcio (filone d’inchiesta cosiddette “zoomafie”)

📌8.45_Femminicidio_Audizione Maria Francesca Serra e Sabina Carulli, Coldiretti

📌8.45_Esteri_ Audizione sulla regione dell’Artico – Ambasciatore della Repubblica di Finlandia in Italia, Matti Lassila

📌8.45_Insularità_ Audizione Armando Bartolazzi, Assessore igiene e sanità Regione Sardegna

Termine voto a.m. Camera e Senato_Ciclo rifiuti_ Audizione direttore generale per l’ippica presso MASAF, Remo Chiodi (filone d’inchiesta cosiddette “zoomafie”)

📌14_Copasir_Audizione del Direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi.

📌14.15_Ambiente_ Audizione sul censimento della biodiversità marina – Fondazione Ambientalista Marevivo

📌14.30_Affari sociali_Audizioni sui Centri di onconfertilità

📌14.30_Politiche Ue_Audizione su sistema comune di rimpatrio cittadini irregolari – Marco Benvenuti, Università La Sapienza

📌15_Politiche Ue_Audizione sul patto per l’industria pulita – Vicepresidente Parlamento europeo, on. Antonella Sberna e altri parlamentari europei intergruppo sulla ceramica

📌15_Esteri_ Audizione su Accordo Ue-Mercosur – Confindustria

📌15.10_Ambiente_Audizione su gestione rifiuti nel settore tessile – Confcommercio

EVENTI

📌 9.30 – Sala della Regina – Il Made in Italy di Altagamma e i mercati internazionali

📌 9.30 – Aula dei Gruppi – Menopausa senza limiti: nuove consapevolezze e strategie. Partecipa la segretaria di presidenza, Annarita Patriarca – Diretta webtv

📌 11 – Sala del Cenacolo – Lavoro precario e caporalato: le frontiere dello sfruttamento contemporaneo. Partecipa il Vicepresidente, Sergio Costa – Diretta webtv

📌 15 – Sala Matteotti – L’Organismo di Vigilanza nel sistema 231. Partecipa il segretario di presidenza, Stefano Vaccari – Diretta Webtv

📌 15 – Sala del Refettorio – La violenza contro gli operatori sanitari. Le misure di contrasto

📌 15.30 – Sala della Lupa – Dispersione scolastica e povertà educativa. Buone pratiche e proposte. Il programma W la scuola! Partecipa la vicepresidente Ascani. Diretta webtv

CONFERENZE STAMPA

📌 10 – Presentazione manifesto “Muoviti Italia: una nuova mobilità per l’economia dei cittadini. Alessandro Cattaneo

📌11.30 – Farmacie in campo per la difesa delle donne. Marta Schifone

📌13 – Presentazione documentario Ucraina. Emiliano Fossi

📌14.30 – Presentazione Festival Mate. Marco Cerreto

📌16 – La semplificazione del sistema-Paese. Marco Lacarra

📌17.30 – Presentazione graphic novel “Raphael Urbinas”, l’ultima rivelazione di Raffaello Sanzio. Giorgia Latini

📌19 – Il valore dello scambio generazionale. Fabio Rampelli