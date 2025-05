Iniziato ciclo conferenze Rinascimento marchigiano- Comune di Ancona, Ufficio Stampa

(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 26 May 2025 SUCCESSO ALLA MOLE DELLA PRIMA CONFERENZA DEDICATA AL RINASCIMENTO MARCHIGIANO. IL CICLO DI INCONTRI COLLEGATI ALLA MOSTRA CONTINUA GIUGNO

Dopo il successo oltre ogni previsione- giovedì scorso- della conferenza su “ll Rinascimento marchigiano di Carlo Crivelli: opere e relazioni tra Ascoli Piceno e Ancona” a cura del dott. Marco Tittarelli dell’Università degli Studi di Macerata, prosegue il ciclo 𝐜𝐢𝐜𝐥𝐨𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐳𝐞 dedicato ai temi della mostra RINASCIMENTO MARCHIGIANO. OPERE D’ARTE RESTAURATE DAI LUOGHI DEL SISMA LUNGO I CAMMINI DELLA FEDE ANCONA, MOLE VANVITELLIANA (11 APRILE – 15 GIUGNO 2025) che si svolgeranno alla Mole Vanvitelliana .

I successivi appuntamenti sono i seguenti:

Giovedì 5 giugno ore 17

Dott.ssa Nadia Falaschini, Storica dell’Arte, Museo Diocesano “Mons. Cesare Recanatini” di Ancona

La chiesa degli Scalzi (o dei Santi Pellegrino e Teresa) e il Crocifisso del Ss. Salvatore

Venerdì 06 giugno ore 17

Visita guidata alla mostra a cura del Prof. Stefano Papetti, Curatore delle Collezioni dei Musei Civici di Ascoli Piceno

Mercoledì 11 giugno ore 17

Prof. Stefano Papetti, Curatore delle Collezioni dei Musei Civici di Ascoli Piceno

Immagini di santità nella pittura marchigiana del Rinascimento

Il professor Papetti, va precisato, è anche uno dei curatori della mostra ed ha prestato gentilmente la sua collaborazione, non solo per una conferenza, ma anche per una visita guidata approfondita su tutti i capolavori in mostra.

I prossimi appuntamenti si svolgeranno non più in Aula Didattica, ma presso la Sala Conferenze del Museo Tattile Statale Omero, alle ore 17 (esclusa la visita, che sarà effettuata direttamente in Sala Vanvitelli, cioè in mostra).