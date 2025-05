(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2025

26 maggio 2025

Conclusa Sessione Assemblea parlamentare Nato

Si è conclusa oggi a Dayton (Ohio, Stati Uniti) la Sessione primaverile dell’Assemblea parlamentare della NATO a cui ha partecipato la Delegazione italiana guidata dal suo Presidente, Lorenzo Cesa, e composta dai deputati Andrea Orsini e Luciano Cantone, e dai senatori Michele Barcaiuolo, Stefano Borghesi, Alberto Losacco, Simona Flavia Malpezzi, Paolo Marcheschi ed Adriano Paroli.

L’Assemblea ha adottato due Dichiarazioni. La prima, dal titolo “Portare la deterrenza e la difesa della NATO a un livello superiore al Vertice dell’Aia”, è stata approvata con il contributo di tre emendamenti italiani volti a sottolineare il ruolo vitale dei partenariati alla stabilità e alla pace internazionale, l’importanza strategica del Vicinato meridionale della NATO per affrontare le sfide della regione incluso il terrorismo, le minacce ibride e l’immigrazione irregolare, l’esigenza di promuovere una migliore comprensione da parte del pubblico, degli scopi, dei valori, delle politiche e delle attività dell’Alleanza anche al fine di contrastare le manipolazioni e le interferenze malevole che presentano la NATO come una potenza aggressiva.

Nella seconda, “La pace attraverso la forza in Ucraina”, la Delegazione italiana ha espresso apprezzamento per lo svolgimento a Roma nel prossimo mese di luglio della quarta conferenza internazionale sulla ricostruzione in Ucraina.

Com04218