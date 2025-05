Comunicato stampa – Crescono le acquisizioni di cittadinanza italiana: riflessioni e dati in vista del referendum dell’8 e 9 giugno

(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2025

VERSO IL REFERENDUM SULLA CITTADINANZA

Non quanti, ma quando e perché?

26 maggio 2025, ore 12.30 -14.00

L’8 e 9 giugno siamo chiamati a votare al referendum sull’acquisizione

della cittadinanza italiana da parte delle persone con background

migratorio. Ma quali sono le domande che ci poniamo come cittadini

rispetto a questo tema? Siamo sicuri di sapere su cosa esattamente siamo

chiamati a votare? E cosa sappiamo di questo argomento? Abbiamo

informazioni sufficienti o piuttosto solo una conoscenza superficiale?

Modera e introduce Ennio Codini

Quanto ne sappiamo veramente di cittadinanza? Sara Morlotti

Ma quali sono i dati che contano? Giorgia Papavero

Quali pregiudizi condizionano il dibattito? Sumaya Abdel Qader

Quali sono gli orientamenti dei partiti? Nicola Pasini

Confronto e dibattito

