Comunicato Stampa 890/2025 Sanità. Lanzarin: “Da Boscaini accuse infondate, il Veneto ha speso ogni euro per abbattere le liste d’attesa. Polemica senza fondamento”

(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 26 May 2025 FINANZIAMENTO DEDICATO ALLE LISTE DI ATTESA – REGIONE VENETO

PROGRAMMAZIONE

La Regione del Veneto, con la Deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2023 n. 822 e i

successivi Decreti del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 118 del 19 settembre

2023 e n. 145 del 26 ottobre 2023, ha provveduto ad assegnare alle Aziende ULSS l’importo

delle criticità delle liste di attesa delle prestazioni di attività specialistica ambulatoriale, sulla

base dei Piani Operativi Aziendali per l’anno 2023, finalizzati, principalmente, al progressivo

abbattimento delle liste di pre-appuntamento (ex liste di galleggiamento) delle prestazioni

traccianti.

In continuità con l’anno precedente e al fine di garantire il proseguimento della riduzione dei

tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e il

rifinanziamento anche per l’anno 2024 dei Piani Operativi per l’abbattimento delle liste di

attesa, la Legge 30 dicembre 2023, n. 213, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno

finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, ha consentito alle Regioni,

all’art. 1 comma 232, di utilizzare una quota non superiore allo 0,4% del livello di

finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato

Pertanto, con la Deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 16 gennaio 2024 è stato

destinato per l’anno 2024, in linea con quanto previsto dalla succitata normativa nazionale,

l’intero importo corrispondente allo 0,4% del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno

sanitario nazionale standard all’abbattimento delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie

erogate a favore dei residenti nella Regione del Veneto, importo successivamente

con i Decreti del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 138 dell’11 ottobre 2024 e

n. 172 del 9 dicembre 2024 sono state assegnate e ripartite tra gli Enti e le Aziende del SSR

del Veneto le risorse destinate al finanziamento dei Piani Operativi Aziendali finalizzati alla

riduzione delle criticità delle liste di attesa, rinviando a un successivo provvedimento la

liquidazione delle eventuali risorse residue per il secondo semestre dell’anno 2024.

Tale importo è stato destinato per il finanziamento di attività aggiuntiva del personale della

dirigenza area sanità e del comparto, in coerenza con i limiti massimi fissati dalla normativa,

e per integrare l’acquisto di prestazioni erogate dalle strutture private accreditate.

Con DGR 333 del 1 aprile 2025 è stata destinata per l’anno 2025 una quota massima

sanitarie erogate a favore dei residenti nella Regione del Veneto, nelle more del riparto del

Fondo Sanitario Nazionale, da assegnare sulla base dei Piani Operativi Aziendali per l’anno

2025.

Nello specifico

●​ In ordine alle prestazioni aggiuntive del personale sanitario l’art. 1, comma 220 della

Legge 30 dicembre 2023, n. 213 previste per far fronte alla carenza di personale

sanitario negli Enti e nelle Aziende del SSN nonché di ridurre le liste d’attesa, nel

rispetto dei limiti di costo individuati dalla programmazione regionale. L’art. 4, comma

11 del Decreto Legge n. 202/2024 (convertito Proposta n. 534 / 2025 Pagina 4 di 6 in

legge con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15), prevede la possibilità di

incrementare la spesa per le prestazioni aggiuntive nel limite degli importi previsti nel

citato provvedimento. Premesso l’impegno regionale ad utilizzare tutta la quota

disponibile secondo la normativa, viste le richieste presentate dalle Aziende ed Enti

del SSR per garantire la prosecuzione delle attività sanitarie per il contenimento delle

finanziamento di attività aggiuntiva del personale della dirigenza area sanità e del

comparto.

●​ La Legge 30 dicembre 2024, n. 207 con l’art. 1, comma 277 ha rideterminato il limite

di spesa per le Regioni nell’acquisto di prestazioni dal privato accreditato previsto

dall’art. 15, comma 14 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 (c.d. spending review),

convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.,

incrementandolo di un ulteriore 0,5% per l’anno 2025 in aggiunta all’incremento del

3% già disposto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213 con l’art. 1, comma 233 per

un totale del 3,5% per l’anno 2025. Il provvedimento consente lo stanziamento

dell’intero incremento previsto dalla legge per quanto riguarda il privato accreditato,

CONSUNTIVO

Nel 2022 la regione del Veneto aveva risorse regionali vincolate anche degli anni precedenti

con destinazione alla riduzione delle liste di attesa e ha dato istruzione alle Aziende del SSR

di procedere ad addebitare i costi del 2022 prioritariamente ai progetti vecchi.

Complessivamente nel 2022 sono state utilizzate risorse per riduzione delle liste di attesa

Nel 2023 tutte le risorse per liste di attesa sono state spese se non nell’anno in quello

successivo. Nel 2024 le risorse sono state completamente utilizzate.