Comunicato Confartigianato Imprese Marca Trevigiana – TREVISO:QUESTIONE PARCHEGGI

Roma, 26 Maggio 2025

TREVISO: QUESTIONE PARCHEGGI

Non si possono vuotare i centri storici. Significa snaturare l’identità della città e mettere a rischio le

attività economiche. I parcheggi in centro sono un fattore determinante per il futuro cittadino.

Purtroppo, l’utilizzo dei mezzi pubblici non è ancora abbastanza diffuso. Senza un razionale piano

parcheggi si rischia di limitare l’accesso ai negozi, ma anche impedire l’attività degli artigiani

chiamati a risolvere i problemi dei residenti. Una città moderna si disegna a partire da un progetto

complessivo, che armonizzi i vari fattori in una visione d’insieme. Se non ci sono spazi in Piazza

Borsa, che si individuino altre soluzioni. Non si tratta solo di aumentare i parcheggi, ma di avere

una visione di quale città vogliamo, scegliendo i luoghi strategici per collocare i parcheggi che siano

funzionali alla vita del centro storico.