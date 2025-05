AMMINISTRATIVE 2025 PROVINCIA DI ROMA – Marco Bertucci, Presidente Commissione Bilancio Consiglio Regionale del Lazio

(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2025

Amministrative 2025, Bertucci: "Grande affermazione del centrodestra in

provincia di Roma”*

“Nell’attesa dei risultati definitivi, la volontà degli elettori è ormai

palese: saluto con estrema soddisfazione la vittoria di Umberto Falcioni a

Fonte Nuova, Antonio Cornacchia a Sant’Angelo Romano e Felice Rapone a

Subiaco, candidati sindaco che ho sostenuto con forza e che sono arrivati

alla vittoria nei rispettivi Comuni. Il centrodestra e Fratelli d’Italia

escono così ancora più rafforzati da questa tornata di elezioni

amministrative: come Regione Lazio, saremo al fianco dei nuovi primi

cittadini, con l’obiettivo di un dialogo costante e proficuo per lo

sviluppo dei nostri territori”, così in una nota Marco Bertucci, Presidente

della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.