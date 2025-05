AGENDA CAMERA DI DOMANI, MARTEDì 27 MAGGIO

(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2025

AULA

📌 16.20 dichiarazioni di voto su fiducia Dl Sicurezza. 18 chiama per appello nominale. Seguito esame fino alle 20 con prosecuzione fino alle 24

COMMISSIONI

📌9.20_Giustizia_Sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici, audizioni (fra gli altri: procuratore n

onale antimafia Melillo, presidente ANM Parodi)

📌9.30_Agricoltura_Audizioni in tema di fanghi da depurazione. Ore 10_sulle Prospettive del settore vitivinicolo

📌11_Transizione demografica_11 Francesco Manfredi, presidente INDIRE; 12_Ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi

📌12_Affari sociali_Audizioni in tema di Misure di garanzia per l’erogazione delle prestazioni sanitarie

📌12.30_Antimafia_Audizione di Nicola Gullo, Università di Palermo

📌Termine votazioni del pomeriggio in Assemblea – Trasporti e Attività produttive_Ddl Intelligenza artificiale (referente, previste votazioni)

📌Ore 19 o comunque termine votazioni del pomeriggio in Assemblea – Commissione Covid_Daniele Mipatrini, già dirigente medico dell’AGENAS

EVENTI

📌9.30 Sala del Refettorio. Presentazione del libro: “Smetti di farti spiare, difendi la tua privacy”. A cura di Nicola Bernardi. On. Gusmeroli

📌10 Aula dei gruppi. Convegno: “Il cambiamento climatico e i diritti delle giovani generazioni”. Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza e Unicef. Messaggio del Presidente Fontana. Diretta webtv.

📌11 Sala della Regina. Presentazione della relazione annuale 2025 dell’organo di vigilanza sulla parità di accesso. Partecipa Vicepresidente Mulè. Diretta webtv.

📌14 Sala Matteotti. Convegno: “Senza intese: le nuove religioni alla prova dell’articolo 8 della Costituzione”. On. Boscaini

📌14 Sala della Regina. Convegno: “Lavori pubblici e nuovo codice degli appalti”. On. Barelli

📌16.30 Sala del Refettorio. Presentazione del volume: “Una cultura che trasforma il mondo. La vita come relazione”, di Pierpaolo Donati.

📌17 Sala del Cenacolo. Presentazione del libro: “Il vento tra le mani. Vita politica del sindaco pescatore”, di Dario Vassallo. Partecipa Vicepresidente Costa. Diretta webtv

📌17 Sala della Lupa. Convegno, “AIFA, vero la medicina di precisione”. Partecipa Vicepresidente Rampelli. Diretta webtv

CONFERENZE STAMPA

📌14.30 L’Italia non è il Far West. Alessandro Caramiello

📌16 Social media e innovazione professionale: sviluppo del mercato e prospettive. Antonio Baldelli

📌17.30 Presentazione libro: “L’insegnamento trasversale di educazione civica” di Barbuto. Pino Bicchielli

📌19 Territorio, innovazione e alimentazione: l’Italia verso la nuova Agenda Europa. Alessandro Giglio Vigna