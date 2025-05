Leo Taroni insignito del titolo di Kentucky Colonel: prestigiosa onorificenza americana all’imprenditore ravennate

(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2025

Un riconoscimento di straordinaria rilevanza internazionale è stato conferito all’imprenditore ravennate Leo Taroni, insignito ufficialmente del titolo di Kentucky Colonel, la massima onorificenza civile concessa dal Governatore del Kentucky, negli Stati Uniti d’America. Un tributo che celebra l’eccellenza morale, la leadership e l’impegno pubblico di una delle figure più autorevoli e stimate del panorama istituzionale italiano.

Leo Taroni è molto più di un imprenditore di successo. È un uomo che ha saputo intrecciare carriera e responsabilità civile con coerenza e visione, promuovendo attivamente valori come la legalità, la giustizia, la trasparenza e il dialogo tra culture. La sua carriera, costellata da ruoli di altissimo profilo come Sovrano Gran Commendatore del Rito Scozzese Antico e Accettato e candidato alla guida del Grande Oriente d’Italia, è sempre stata guidata da un’etica solida e una straordinaria sensibilità sociale.

Il titolo di Kentucky Colonel, riservato a personalità di altissimo profilo morale e culturale, rappresenta un vero e proprio sigillo di prestigio internazionale. La sua assegnazione a Taroni sancisce il riconoscimento non solo del suo operato in ambito nazionale, ma anche del suo ruolo come ponte ideale tra l’Italia e gli Stati Uniti, unendo le due sponde dell’Atlantico nel nome della democrazia, della libertà e della fratellanza.

La cerimonia ufficiale di conferimento avrà luogo nei prossimi giorni a Ravenna, alla presenza di autorità civili, culturali e religiose, oltre a numerosi amici e sostenitori. Un momento solenne che suggellerà il percorso di un uomo che ha fatto della dignità, del servizio al bene comune e della fedeltà ai valori universali la propria missione quotidiana.

Taroni entra così in una cerchia ristretta ed esclusiva di insigniti tra cui compaiono figure di statura mondiale come Winston Churchill, Walt Disney, George Bush, Jimmy Carter e persino Papa Giovanni Paolo II. Un onore che proietta il nome di Ravenna e dell’Italia in una dimensione globale e che rafforza il messaggio di una massoneria etica, trasparente e impegnata nella società civile, come da tempo Taroni sostiene e incarna.