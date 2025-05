Le squadre di manutenzione continuano a lavorare per fermare la perdita di petrolio nel gasdotto di produzione

(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2025

Le squadre di manutenzione e di emergenza della NOC continuano a impegnarsi per fermare una perdita di petrolio in un oleodotto a sud di Zawiya.

I team di manutenzione della Arabian Gulf Oil Company hanno iniziato ad adottare le misure necessarie subito dopo aver scoperto la perdita. La produzione dai campi di Hamada attraverso questo oleodotto è stata immediatamente interrotta, una valvola situata ad Alriyayna è stata chiusa e le valvole di flusso della raffineria di Zawiya sono state aperte per scaricare la pressione sull’oleodotto.

Parallelamente ai lavori di manutenzione, un team di specialisti sta conducendo le indagini necessarie per determinare le cause della perdita. Sono inoltre in corso le attività di coordinamento e bonifica per recuperare il petrolio fuoriuscito e contrastare l’eventuale inquinamento ambientale.

Il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione del NOC monitorano attentamente l’avanzamento dei lavori 24 ore su 24. Supervisionano il flusso di lavoro, predispongono i necessari preparativi per la manutenzione, eseguono la bonifica del sito e impartiscono le direttive necessarie in merito a eventuali sviluppi.