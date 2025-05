Comunicato stampa – A Romano la Dr.ssa Ottolini aumenta il massimale

(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2025

L’ASST comunica che la Dr.ssa Roberta Ottolini, Medico di Assistenza Primaria Titolare dell’ambito di Romano di L., Bariano e Morengo, inn alzerà il massimale relativo al numero dei pazienti iscrivibili di circa 380 posti a partire dalle ore 08.30 di Lunedì 26 maggio 2025.

L’iscrizione potrà avvenire:

– On line accedendo al Fascicolo Sanitario Elettronico da [ https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/#_blank | https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/ ] (se in possesso di SPID/Pin CIE/Pin CNS/ OTP) o App Fascicolo Sanitario

– Presso le Farmacie aderenti di tutto il territorio regionale (non solo in quelle dei paesi dell’ambito di inserimento)

– Allo sportello «Scelta/Revoca», previo appuntamento su [ https://webapp.prenotami.cloud/ | https://webapp.prenotami.cloud/ ] selezionando nel box di ricerca “Scelta/Revoca/cambio del medico” – Romano di Lombardia via M. Cavagnari n. 5 oppure presso la Casa di Comunità di Martinengo (appuntamenti dalle ore 8.30)

– In aggiunta, dal 26 maggio al 30 maggio dalle ore 14.00 alle ore 15.30 è previsto l’accesso libero allo sportello «Scelta/Revoca», a Romano di L. via M. Cavagnari n. 5

Si ricorda che in caso di accesso fisico sarà necessario presentarsi con la carta d’identità e tessera sanitaria. La scelta potrà essere fatta anche da una terza persona di fiducia, munita di delega, di un proprio documento d’identità e della fotocopia del documento del delegante.

L’ambulatorio si svolgerà secondo gli orari e le modalità riportati di seguito:

Ambulatorio Dr.ssa Roberta Ottolini

Romano di Lombardia via Tadini n. 16

MATTINA

POMERIGGIO

Lunedì

08:00 – 12:00

Martedì

08:00 – 12:00

Mercoledì

16:00 – 19:00

Giovedì

08:00 – 12:00

Venerdì

16:00 – 19:00

