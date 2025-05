CNU – CERIMONIA INAUGURALE, MEDAGLIE E PROGRAMMI – COMUNE DI ANCONA UFFICIO STAMPA

(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 25 May 2025 CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI 2025:

ANCONA SI ACCENDE CON LA CERIMONIA INAUGURALE. GRANDE PARTECIPAZIONE ALLA CITY RUN

IERI LE PRIME MEDAGLIE AL CUS ANCONA, DOMANI LA CONFERENZA SPETTACOLO DI POPSOPHIA DEDICATA ALLO SPORT

Ancona, 25 maggio 2025

78ª edizione dei Campionati Nazionali Universitari Primaverili:

Dopo l’entusiasmante avvio delle competizioni di ieri, i Campionati Nazionali Universitari Primaverili 2025 entrano oggi nel vivo con una giornata ricca di eventi sportivi, che culmineranno nella cerimonia inaugurale prevista per le 19 in piazza Pertini.

City Run: lo sport abbraccia la città

La prima emozione della giornata è arrivata sicuramente dalla prima City Run dei Campionati Nazionali Universitari, una corsa nel cuore della città, attraverso i suoi luoghi simbolo, con partenza e arrivo in Piazza Roma, su percorsi da 5 e 10 km.

I due vincitori assoluti tra sono Luca Bosco e Giulia Parisi, entrambi iscritti all’Università di Foggia, rispettivamente di 26 e 19 anni, lui studente di Scienze motorie, lei iscritta a Medicina. Emozionante è stata soprattutto la prima dichiarazione dopo aver tagliato il traguardo, dedicata alla città di Ancona e agli organizzatori della competizione: “Ringraziamo gli organizzatori – ha detto Bosco – per averci fatto conoscere e apprezzare la bellezza di questa città con un percorso così suggestivo”, che, per la cronaca, da piazza Roma è scesa per corso Garibaldi, arrivando poi fino a piazza del Papa e risalendo da Corso Mazzini per poi chiudere di nuovo il centro raggiungendo piazza Roma dalla parte alta del Corso centrale.

Tra i migliori in classifica per l’Università Politecnica delle Marche, Lorenzo Tombolini secondo assoluto, e Gianluca Bonifazi quarto, Elisabetta Damiani seconda nella sua categoria, Rosa Squadroni terza e Rosanna Occhiodoro sesta di categoria.

Hanno partecipato alla competizione gli studenti iscritti alle università italiane, ma la competizione ha incluso anche la 36ª gara di podismo riservata ai dipendenti universitari (5 km per le donne e 10 km per gli uomini) e la “Corsa per tutte le abilità”, un evento non competitivo e inclusivo, un’esplosione di colori e allegria che ha coinvolto gli “InSuperAbily”, studenti e volontari di tutti i CUS italiani.

Le gare di oggi

Dopo le gare di ieri e le prime medaglie al Cus Ancona (oro Taekwondo Senior Femminile Nere -57kg Elisa Al-Halwani, studentessa UnivPM, e argento gimkana western Special A2GW – A3GW Riccardo Braconi, studente UnivPM), oggi la giornata riserva competizioni spettacolari come l’arrampicata nel rinnovato impianto di Posatora, che si accompagna alla gara di scacchi e alle finali di Taekwondo e Tennistavolo.

Il programma completo delle gare ufficiali, i risultati definitivi e le informazioni sull’evento sono disponibili sui siti ufficiali http://www.cusi.it/cnu-primaverili-ancona-2025 e

http://www.cnu2025ancona.it.

Il programma di domani

Il programma delle gare di domani prevede: pallavolo maschile – Palasport Brasili – Via Cingolani Collemarino (gironi); pallavolo femminile – Palasport Sabatini – Via Maestri del Lavoro (gironi); tennis – Tennis Club – Via F.lli Zuccari Pietralacroce (qualificazioni); calcio a 5 maschile – Palascherma – Via Angelini (gironi) ; rugby a 7 – Stadio Palla Ovale Nelson Mandela – via della Montagnola (gironi); scherma – Palascherma – Via Angelini (finali); calcio a 11 A – Campo Sportivo Giuliani – strada della Grotta Torrette (qualificazioni); calcio a 11 B – Campo Sportivo Sorrentino – via Calzecchi Onesti Collemarino (qualificazioni); calcio a 11 C – Centro Sportivo Paolinelli – via Schiavoni (qualificazioni).

Per quanto riguarda gli eventi collaterali che nei pomeriggi del campionato animeranno piazza Pertini, domani, lunedì 26 maggio alle 18, nell’Auditorium del Villaggio Sportivo di Piazza Pertini, la filosofa Lucrezia Ercoli e il regista Riccardo Minnucci porteranno in scena “Momenti di gloria. Filosofia dello sport”, una conferenza-spettacolo firmata Popsophia che unisce riflessione filosofica, narrazione visiva e musica per raccontare l’epica dello sport dalle Olimpiadi antiche fino alle Universiadi contemporanee.

La sfilata degli atleti e la cerimonia inaugurale in piazza Pertini

Sicuramente l’evento culmine di oggi sarà la cerimonia ufficiale di inaugurazione dei campionati, in programma alle 19 in piazza Pertini, da oggi cuore dell’evento con il suo Villaggio dei Campionati.

In piazza Pertini gli atleti arriveranno con una sfilata, in partenza da piazza Cavour attorno alle 18. Saranno oltre mille coloro che, in rappresentanza dei circa 50 CUS italiani presenti, attraverseranno in corteo il centro cittadino. Il corteo da piazza Cavour percorrerà tutto il corso Garibaldi, per poi risalire da corso Stamira fino a piazza Pertini, dove dal palco, già allestito sarà proiettato il video di Ancona Città Universitaria, che sarà seguito dall’esecuzione dell’Inno di Mameli, cantato da alcuni studenti del Coro Universitario.