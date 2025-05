(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2025

Chirurgia Robotica nel Piemonte Orientale: il convegno all'UPO Lunedì 26 maggio nell'Aula Magna del DISIT

Un’intera giornata dedicata alla chirurgia robotica e alle sue più recenti applicazioni cliniche e organizzative. Lunedì 26 maggio l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale ad Alessandria ospiterà il convegno “Chirurgia robotica nel Piemonte orientale – Progetti e nuove indicazioni | Executive & Clinical”, promosso dall’equipe della SCDU Chirurgia Generale dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria, diretta dal Prof. Fabrizio Panaro.

L’iniziativa riunirà specialisti provenienti da tutta Italia per un confronto su esperienze, innovazioni tecnologiche e strategie di gestione dei programmi di robotica in ambito ospedaliero e universitario. In apertura, ampio spazio sarà dedicato alle esperienze maturate nel 2024 presso l’AOU di Alessandria, con un focus sui progetti in corso e sulle prospettive di sviluppo nel 2025.

La mattinata proseguirà con una tavola rotonda dedicata agli aspetti gestionali e formativi dei centri robotici, mentre il pomeriggio sarà riservato a un approfondimento clinico sulle principali indicazioni in chirurgia digestiva robotica: parete, fegato, pancreas, tratto colorettale e vie biliari superiori.

Tra i temi chiave anche la simulazione avanzata, la formazione dei professionisti e l’analisi HTA come strumento decisionale per l’implementazione dei programmi robotici. La Faculty sarà composta da esperti di rilievo nazionale e internazionale, in rappresentanza di centri di eccellenza come Niguarda, Pisa, Padova, Bari e Imola.

Il convegno è rivolto a chirurghi, medici specialisti, dirigenti sanitari e studenti in formazione ed è organizzato con il contributo scientifico dell’Università del Piemonte Orientale.