(AGENPARL) – Sat 24 May 2025 TELEMARKETING. LONGI (FDI): BENE ISTRUTTORIA AVVIATA DA ANTITRUST, SUA REGOLAMENTAZIONE PRIORITARIA

“Accolgo con grande favore l’azione dell’Antitrust che ha avviato un’istruttoria nei confronti di sette società per presunte pratiche scorrette legate al telemarketing selvaggio. Si tratta di un importante segnale nella direzione della tutela dei cittadini, da troppo tempo vittime di chiamate moleste e illegali, spesso senza aver mai espresso il proprio consenso. Come prima firmataria della Proposta di Legge attualmente all’esame del Parlamento, in merito all’organizzazione e al funzionamento call center, ribadisco con forza la necessità di un quadro normativo chiaro, efficace e realmente applicabile, che metta fine a un fenomeno ormai fuori controllo. La regolamentazione del telemarketing non può più essere rinviata: serve una legge che garantisca il diritto alla privacy, imponga sanzioni certe per chi viola le regole e rafforzi gli strumenti di controllo e tracciabilità del consenso. Un segnale tangibile della volontà del Governo Meloni per affrontare e risolvere una tematica così complessa e importante”. Lo dice Eliana Longi, deputato di Fratelli d’Italia.

