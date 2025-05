(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2025

IL CATANZARO VINCE IL TROFEO ‘DANTE BERRETTI’

Finisce 3-2 la sfida tra i giallorossi e il Lecco

Reggio Emilia, 24 maggio 2025. Il Catanzaro si aggiudica il cinquantasettesimo Trofeo ‘Dante

Berretti’, grazie alla vittoria per 3-2 nella sfida contro il Lecco.

Alto tasso tecnico, gran ritmo e giocate di qualità: è questa la sintesi della partita andata in

scena allo Stadio Mirabello, dove le due formazioni primavera si sono affrontate a viso aperto,

come testimonia il risultato finale.

Ad aprire le marcature, con un gran destro ad incrociare, è stato Panuccio – eletto MVP della

partita -, che alla mezz’ora ha portato in vantaggio il Catanzaro. La risposta del Lecco non si

è fatta attendere e al minuto quarantadue, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il destro al volo

di Ceola è vincente: 1-1 e squadre a riposo in parità.

Nella ripresa, ancora decisive le palle inattive: da un tiro dalla bandierina per i giallorossi è

nato il 2-1 di Gattor che, più lesto di tutti, ha finalizzato uno schema ben riuscito; da un calcio

di punizione all’altezza della trequarti campo è arrivato, poi, il terzo gol dei calabresi con

Tassoni, che ha disegnato una grande parabola da fuori area. Non è bastato al Lecco il gol

del 3-2 messo a segno da Tondi, che ha comunque regalato un gran finale di partita.

Al termine dei novanta minuti, è stato tempo di premiazioni: prima il Lecco ha alzato al cielo

la coppa per la vittoria del girone in Primavera3, poi è toccato al Catanzaro, che ha

festeggiato sia il successo nel girone che il Trofeo ‘Dante Berretti’. Nel prepartita, spazio per

la gioia di Arezzo e Carpi, premiate per aver vinto in Primavera4.

Gli schieramenti

Calcio Lecco 1912: Constant, Polizzi, Marrosu, Papotti, Di Bitonto, Maleddu, Tondi, Ceola,

Sarpa, Anastasini, Mihali; a disposizione: Zadek, Balliano, Manzinali, Gianola, Nocito, Cosi,

Papallo, Purita, Riva, Spreafico, Braga. All. Rossi

U.S. Catanzaro 1929: Maravigna, Villari, Paura, Maiolo, Curulla, Tassoni, Pierluigi, Panuccio,

Rafele, Gattor, Oliviero; a disposizione: Madia, De Luca, Ostili, Martino, Dimitri, Lucito,

Federico, Ricca, Simeone, Lobello, Megna, La Fauci, Popescu, Magnati, Florio. All.

Costantino

Il tabellino

Primo tempo (1-1): Panuccio al 29′ (C), Ceola al 42′ (L);

secondo tempo: Gattor al 49′ (C), Tassoni al 66′ (C), Tondi al 78′ (L).