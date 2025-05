“Aree verdi per Piacenza”: premiazione del concorso per le scuole promosso da “Ambiente e Lavoro”

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 24 May 2025 PREMIAZIONE

VINCITORI

«Aree verdi

per Piacenza»

martedì 27 maggio 2025 – dalle ore 10 alle12

Auditorium Fondazione di Piacenza e Vigevano

Piacenza, via S. Eufemia 12

PROGRAMMA:

Saluti di benvenuto

Presentazione Concorso «Aree verdi per Piacenza» in memoria di

Nanda Montanari

Presentazione dei lavori a concorso:

4a SAB Liceo Colombini:

Giardino di Padre Gherardo

Bastione Campagna

Giardino Tina Anguissola Scotti

5a SAB Liceo Colombini:

Giardini Margherita

Pubblico Passeggio

Via Lusardi

4a Architettura Liceo Cassinari:

Giardini Merluzzo

Proclamazione dei vincitori

del 1°, 2° e 3° premio

Consegna premi

con il patrocinio di:

Interventi di chiusura

progetto realizzato da:

SCHNIDER GRAPHIC DESIGN

L’Associazione Ambiente e Lavoro ha promosso per l’A. S.

2024/25 un concorso a premi per la scuole sul tema «Aree

verdi per Piacenza», un progetto sul verde come strumento

di tutela della salute e di valorizzazione del patrimonio

architettonico della città, da un’idea nata nel 2024 nell’ambito

del percorso partecipato sul PUG del Comune di Piacenza.

L’Associazione ha promosso questa iniziativa come

riconoscimento delle attività svolte dal 1994 dalla sua

Presidente e fondatrice, Nanda Montanari, scomparsa il

14/02/2023, come premio in sua memoria, rivolto ai giovani,

per sensibilizzarli al tema della tutela delle aree verdi

pubbliche.

Il tema del «Verde» è stato declinato nel suo valore ambientale,

nel modulo realizzato in collaborazione con gli Esperti Prof.

Lorenzo Stagnati, Prof. Tito Caffi – Università Cattolica del

Sacro Cuore e Dott. Paolo Iacopini – Agronomo ALSAF; nel

modulo storico-architettonico, curato dalla Prof. Valeria Poli,

sulla progettazione degli spazi verdi (arte dei giardini).

Tra 25 aree verdi pubbliche comunali di Piacenza sono state

individuate quelle di particolare interesse per una progettazione

di riqualificazione.

Hanno aderito al progetto il Liceo Cassinari con un PCTO per

la Classe 4a Architettura ed il Liceo Colombini con le Classi

4aSAB e 5aSAB, che hanno sviluppato progetti su 7 Aree, in

piena autonomia didattica.

Lo scultore Sergio Brizzolesi ha messo a disposizione il

bozzetto originale in terracotta del suo monumento bronzeo a

Sant’Antonino, come primo premio del concorso.