(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 23 May 2025 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE

E OPEN GOVERNMENT

Ufficio Stampa

23/5/2025

DOMENICA 25 MAGGIO ALLE ORE 11 ALLA SALA BAZLEN DI PALAZZO

GOPCEVICH CONCERTO “ECHI BAROCCHI AL MUSEO. DA FUX A

HÄNDEL”, REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE

ITALIA AUSTRIA

«Echi barocchi al Museo. Da Fux a Händel» è il titolo del concerto proposto, a

ingresso libero, dal Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” in collaborazione con

l’Associazione Italia Austria (Sezione Friuli Venezia Giulia), in calendario domenica

25 maggio 2025 alle ore 11.00, alla Sala Bazlen di Palazzo Gopcevich (Via Rossini,

Protagoniste del concerto saranno le voci di soprano di Ilaria Zanetti, Penelope

Hannah Montanaro, Gabriella Sofia Donadio e Evita Bertolini, con la

partecipazione di Johanna Kusstatscher al flauto dolce e Alessandra Espro al

clavicembalo.

In programma Plaudite, sonat tuba (Motetto de Resurretione Domini) K 165 di

Johann Joseph Fux (1660-1741) e pagine di Georg Friedrich Händel (1685-1759):

Quel fior che all’alba ride HWV 154 e recitativi e arie da Agrippina HWV 6 e Il Trionfo del

Tempo e del disinganno HWV 46a.

Prima del concerto (a partire dalle ore 10.00) e al termine dello stesso, sarà

possibile visitare, con biglietto di ingresso, l’esposizione permanente del Museo e, a

ingresso libero, nella Sala Selva al piano terra di Palazzo Gopcevich, la mostra

Alfabeto Schmidl. Cent’anni di Museo Teatrale, allestita nella ricorrenza del

centesimo anniversario della fondazione del Museo e la cui apertura è stata

prorogata fino a domenica 15 giugno.

La mostra propone un abecedario di suoni, immagini, oggetti e documenti che

arbitrariamente declina la multiforme varietà delle collezioni del Museo, nato per

volontà dell’editore musicale Carlo Schmidl. Costumi e gioielli di scena, manifesti,

locandine, fotografie, stampe, medaglie, dipinti, strumenti musicali, cimeli, libri, fondi

archivistici e manoscritti costituiscono l’ossatura di un teatro della memoria che da

un secolo incrementa le sue collezioni nello spirito del fondatore.

Curata da Stefano Bianchi, Conservatore dello Schmidl, assieme a Elisabetta

Buffulini, Emilio Medici e Cristina Zacchigna, e con la collaborazione di Francesco

Recanati e Cristiano Rossetti, l’esposizione suggerisce inediti percorsi di lettura in

questo straordinario patrimonio, in un itinerario dalla A alla Z, anche attraverso una

serie di incontri di approfondimento, che si sono susseguiti nell’ambito del

tradizionale cartellone dei «Lunedì dello Schmidl».

Lunga è la lista di protagonisti e testimoni di un viaggio nella cultura teatrale e

musicale rappresentata e custodita nelle collezioni del Museo, che costituiscono

l’ossatura dell’esposizione: gli Archivi e la Biblioteca del Museo; il mezzosoprano

Fedora Barbieri, Angelo Cecchelin e Eleonora Duse; le Edizioni musicali Schmidl e il

Fortepiano; il compositore e direttore d’orchestra Franco Faccio e Ginevra di Scozia,

opera inaugurale nel 1801 del Teatro Nuovo (l’attuale Teatro Verdi); il violinista Julius

Heller e il compositore Antonio Illersberg; il violinista Augusto Jancovich e il pianista

Alfredo Jaëll; il baritono Giuseppe Kaschmann e i compositori Carl Ferdinand Lickl e

Franz Lehár; il baritono Delfino Menotti e l’opera Nozze istriane di Antonio

Smareglia; l’artista Argio Orell e il Piano melodico; la soprano Ida Quaiatti e i

compositori Luigi Ricci e Giuseppe Rota; lo stesso fondatore del Museo, Carlo

Schmidl e il regista Giorgio Strehler; i Teatri di Trieste e l’impresario teatrale

Rodolfo Ullmann; Giuseppe Verdi e i Violini in trincea di Carlo Stuparich e Gianni

Pavovich; Richard Wagner e due strumenti musicali della tradizione musicale

extraeuropea (uno Xilofono e uno Yüeh q’in, vale a dire la chitarra lunare cinese),

per finire con l’Album Zinzendorf.

COMTS