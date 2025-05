(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 22 May 2025 Tagli strade provinciali, Pagano (PD): Salvini mente due volte. Genovesi presi in giro e manutenzione bloccata.

“La pezza di Salvini è peggiore del buco perché riesce addirittura a mentire due volte. Dice di aver tagliato i fondi per la manutenzione stradale per coprire gli extra-costi del Terzo Valico di Genova e non per il Ponte sullo Stretto ma sono le carte a smentirlo. Il primo taglio fatto nell’ultima manovra, 20 milioni sul 2025, 15 sul 2026 e 275 milioni tolti sul 2029, così come l’emendamento dell’On. Molinari che toglie altri 1,1 miliardi a decorrere dal 2030 sono fatti proprio per destinare quelle risorse allo stesso Ponte. Mentre solo nel secondo taglio, nel Milleproroghe 2025, con cui hanno ridotto lo stanziamento di ben 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, compare la giustificazione del Terzo Valico, tra l’altro non in solitaria ma insieme ad altre tratte di Alta Velocità del Nord Italia.”

Così Ubaldo Pagano, Capogruppo PD in Commissione Bilancio a Montecitorio.

“Il Ministro è un bugiardo patologico e in un colpo solo ha provato a imbonirsi i cittadini genovesi che domenica si recheranno alle urne e prendere in giro tutti gli italiani che invece vedranno fermarsi migliaia di cantieri già programmati sulle strade di tutto il Paese. Ambedue i tentativi si rivelano soltanto una pessima figura, l’ennesima nella sua bacheca. E da oggi in avanti, ogni buca sulle strade d’Italia ci ricorderà soltanto la sua incompetenza e l’indegna scorrettezza con cui sta cercando di inquinare quelle elezioni amministrative.”

Roma, 22 maggio 2025

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it