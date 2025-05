Gaza, Berruto (Pd): Israele sia esclusa da tutte le competizioni sportive internazionali

(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2025

“Chiedo la sospensione immediata di Israele da tutte le competizioni sportive internazionali. Lo dico chiaramente. Se lo sport è diplomazia, ponte tra i popoli, allora in tutti quei casi si è sbagliato. Se lo sport è politica (e lo è, da sempre!) DEVE esercitare la sua funzione sanzionatoria, e allora serve coerenza, non una doppia morale!! Per questo, dall’aula del Parlamento italiano, mi rivolgo alla Premier Meloni, al Ministro per lo sport Abodi, ai membri italiani del CIO, al CONI, alle federazioni, ai club, alle atlete e agli atleti: Dite da che parte state”. Queste le parole del deputato del Pd e responsabile nazionale Sport del Pd, Mauro Berruto che è intervenuto ieri resa in aula alla camera su questo tema.

“Majed Abu Maraheel, primo portabandiera e atleta palestinese ai Giochi Olimpici di Atlanta 1996, soffriva di insufficienza renale, è morto all’inizio del conflitto, lentamente e atrocemente,

impossibilitato a curarsi. L’ultimo sportivo ucciso di cui abbiamo notizia si chiamava Mohammed Al Sultan: 23 anni,

calciatore e fondatore di una scuola calcio per bambini nel nord di Gaza. Ucciso in un bombardamento, venerdì. In mezzo, 19 mesi di orrore e quasi 500 sportivi palestinesi ammazzati. Tutte le infrastrutture sportive distrutte. Lo stadio Yarmouk, a Gaza, prima di essere distrutto è stato trasformato in prigione. Corpi nudi, inginocchiati, ammanettati. Come nel Cile di Pinochet. I palestinesi segregati, affamati, colpiti nel corpo e nell’anima collettiva. Come nel Sudafrica dell’apartheid. Il Comitato Olimpico Palestinese ha dichiarato: «per dieci anni, a Gaza, non sarà possibile riprendere alcuna attività sportiva». Lo sport è identità, dignità, appartenenza. Lo sanno bene quei governi, come il governo Meloni, che usano lo sport come propaganda”, ha concluso Berruto.

