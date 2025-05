Comunicato Confartigianato Imprese Marca Trevigiana – ARRIVA IL GIRO D’ITALIA, UNA VETRINA PER LA FILIERA DELLA BICICLETTA

(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 22 May 2025 ARRIVA IL GIRO D’ITALIA, UNA VETRINA PER LA FILIERA DELLA BICICLETTA

Nella Marca Trevigiana le imprese del settore sono 105, il 21% del totale regionale, seconda provincia in Veneto. Il 66% di queste sono artigiane, contro una media regionale del 64%

Armando Sartori, presidente Confartigianato Imprese Marca Trevigiana: «Il 20% delle vendite riguarda biciclette elettriche ed è boom delle riparazioni. Treviso al primo posto in Veneto, con gli artigiani protagonisti dell’economia circolare, che punta su competenza e rigenerazione»

Il Giro d’Italia è una vetrina d’eccezione per la “bike economy” della Marca Trevigiana. Una filiera di eccellenza che in provincia vanta 105 imprese, il 21% del totale veneto, risultato che vale il secondo posto in regione.