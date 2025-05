(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 22 May 2025 Al via il progetto “A scuola con il MuGi”

Per il bicentenario della morte di Santa Rosa,

collaborazione tra il Museo civico e gli studenti dell’Arimondi-Eula

Ha preso il via il progetto “A scuola con il MuGi”, un laboratorio di progettazione partecipata di spazi museali nell’ambito delle iniziative per il bicentenario della morte di Santorre di Santa Rosa. L’iniziativa prevede la collaborazione tra il Museo Civico Gipsoteca di Savigliano e la 3ªA Costruzioni Ambiente e Territorio e la 3ªB Liceo scientifico dell’Arimondi-Eula, guidati dagli insegnanti Cristina Audisio, Valentina Bosio, Andrea Di Pietro, Matteo Fantino, Paola Merlo e Patrick Mogan.

Il progetto prevede nello specifico diverse attività. In primis, la realizzazione di un rilievo della statua dell’eroe posta in piazza Santa Rosa, per una progettazione in 3D finalizzata alla creazione di prototipi del monumento. Poi la redazione dei materiali di comunicazione per far conoscere alla cittadinanza il progetto in corso.

Sono già stati realizzati incontri formativi al museo sulla storia del monumento e sulla progettazione di allestimenti museali rivolti alle classi coinvolte nel progetto, a cura della direttrice del MuGi, dell’architetto Diego Repetto, professionista incaricato della progettazione dell’allestimento della mostra, docente presso l’Accademia di Belle Arti di Cuneo e collaboratore dell’Accademia di Brera di Milano e di Gianluca Bottini, esperto in comunicazione e grafica.

Riguardo le prossime tappe, sabato 24 e domenica 25 maggio, nella sala mostre del MuGi, gli studenti presenteranno il rilievo e i prototipi del monumento dedicato a Santorre di Santa Rosa, nell’ambito della Festa della Cultura Saviglianese. Ad inizio giugno gli studenti inizieranno a collaborare alla progettazione e all’allestimento della mostra su Santa Rosa (che sarà inaugurata il 5 luglio e che resterà aperta fino al 28 settembre) con inserimento dei prototipi del monumento e di altri materiali.

Infine, dal 15 settembre avverrà la restituzione del lavoro svolto da parte degli studenti coinvolti agli altri studenti, nell’ambito delle attività didattiche legate alla mostra e previste nel mese di settembre.

«Il progetto – spiegano dall’Assessorato alla cultura – intende dare l’opportunità agli studenti coinvolti di collaborare concretamente con il Museo cittadino nella progettazione e realizzazione di questa importante mostra dedicata a Santorre di Santa Rosa. Nell’ottica di una valorizzazione dei beni culturali che è anche occasione di crescita e formazione personale».