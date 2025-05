(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 21 May 2025 Strade: Marino (Pd), governo fa cassa su sicurezza stradale, Sicilia penalizzata

“Il governo fa cassa con la sicurezza stradale tagliando ulteriormente le risorse per la manutenzione delle strade in tutto il Paese. Il taglio nazionale è di 385 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, oltre 34 milioni per la sola Sicilia. Si tratta di una riduzione che nelle province di Enna e Messina è pari al 70 per cento delle somme originariamente stanziate”.

Lo dichiara la deputata Pd, Maria Stefania Marino, sul decreto di ripartizione del ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

“Entrando nel dettaglio delle zone marginali dell’isola – aggiunge – nella provincia di Enna si passa da oltre 2 milioni e 860mila euro a 860mila euro, mentre in provincia di Messina da quasi 9 milioni di euro a 2 milioni e 600mila euro. Si tratta di riduzioni devastanti che andranno sicuramente a incidere sulla viabilità locale già a rischio a causa di una morfologia territoriale impervia e con assi viari da modernizzare. Il governo Meloni – conclude – penalizza ancora una volta i cittadini con la diretta complicità del ministro Salvini”.

