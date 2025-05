Monza Paesaggio Week 2025: da lunedì 26 al via la seconda edizione della kermesse – COMUNICATO STAMPA

(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2025

PAESAGGIO

26 maggio – 1 giugno | Villa Reale

SALONE D’ONORE DELLA VILLA REALE – viale Brianza, 1

Parcheggio per il pubblico con ingresso Porta Monza

dalle ore 7.00 alle ore 20.30

A cura di

Comune di Monza

Direzione Governo del Territorio

Servizio tutela e valorizzazione del paesaggio

INDICE

Monza Paesaggio Week: …more than a philosophy

Mostre, talk e installazioni permanenti

Lunedì 26 maggio

Spring School

Martedì 27 maggio

Monza, l’identità del territorio

Comune di Monza

Mercoledì 28 maggio Le competenze professionali per la cura

del territorio

Giovedì 29 maggio

75° Associazione Italiana di Architettura

Paesaggio

Venerdì 30 maggio

Le competenze professionali per la cura

del territorio

Sabato 31 maggio e Vivere il Paesaggio… ancora

Domenica 1 giugno

Il Paesaggio della quotidianità

Un prezioso fattore della qualità della vita

…MORE THAN

A PHILOSOPHY

L’arrivo della primavera porta sempre buon umore e rigenera l’anima

e, con essa, dopo l’esperienza dello scorso anno, torna a pieno titolo

anche la “Monza Paesaggio Week … more than a philosophy”, la

manifestazione dedicata alla promozione della cultura e della

consapevolezza del Paesaggio che prende le mosse per impulso

del Comune di Monza in collaborazione con Enti territoriali sovraordinati, Università, Ordini e Collegi professionali, associazioni, artisti

e cittadini, tutti nel ruolo di protagonisti attivi sul territorio.

⃣ Il Paesaggio è il più rilevante “bene comune” – il cui significato

concreto tende a dilatarsi ed a includere complessivamente componenti materiali e immateriali, naturali e culturali, che definiscono la qualità degli ambienti di vita e il benessere dei loro

abitanti – e di cui la Convenzione europea del Paesaggio (CEP)

è il principale riferimento ideale e normativo.

⃣ Il Trattato europeo rappresenta una sorta di novella “Costituzione”

sopranazionale, che estende il concetto di Paesaggio a qualunque

territorio e ne riconosce l’importanza proprio dal punto di vista dei

suoi protagonisti; è un documento particolare di rilevanza culturale

e politica che mette in chiaro la natura pervasiva del Paesaggio.

⃣ Il Paesaggio, infatti, è molto più delle sole caratteristiche visibili di

un territorio: fornisce quell’identità che contrassegna e distingue

un territorio da altri, che connota luoghi e culture locali, usi e

costumi, tradizioni e memoria collettiva. Rispecchia la società

che lo ha nel tempo plasmato, la sua identità territoriale e gli elementi naturali e umani che la compongono. È così che la Storia

vive nel Paesaggio e il Paesaggio vive nella Storia.

…MORE THAN

A PHILOSOPHY

con forza i legami, le affezioni tra le persone e i

luoghi; non esiste un Paesaggio più bello di un altro perché ciascun

individuo è particolarmente sensibile ai Paesaggi della propria

esistenza, quelli che più gli riecheggiano dentro, che lo riportano a

semplici ricordi riconosciuti come piacevoli, alle volte anche in contrapposizione al vissuto quotidiano.

⃣ Emergono

⃣ La prima misura specifica suggerita dalla Convenzione Europea del

Paesaggio è rappresentata proprio dalla sensibilizzazione: conoscere, vivere, salvaguardare, un percorso allargato di riconoscimento, comprensione e concezione dei propri ambienti di vita.

Auspichiamo, dunque, che anche l’esperienza partecipata della

Monza Paesaggio Week … possa contribuire a promuovere la

conoscenza e la Cultura del Paesaggio, così da sviluppare “una

coscienza paesaggistica” diffusa, fondamentale per preservare i

valori culturali, storici e sociali del Paesaggio così da porre tutto

ciò che è intorno a noi al centro di un condiviso ed armonioso vissuto sociale.

Convenzione Europea

del Paesaggio

dalla fondazione

MOSTRE, TALK e

INSTALLAZIONI PERMANENTI

Anteprima

⃣ Che fior … di Paesaggio dal 20.05

⃣ Ambiente-Habitat-Paesaggio

Allestimento floreale della “Parlera”, il

balconcino degli editti dello storico

palazzo dell’Arengario

A cura di Malegori Servizi srl

Liceo Artistico Nanni Valentini

via Boccaccio, 1 fino al 31.05

Esposizione artistica a cura del prof. Makio

Manzoni e degli allievi della IVª A del Liceo

da lunedì a venerdì 14.30|19.30,

sabato 10.00|13.00

Inaugurazione lunedì 26.05 ore 14.30

Anteprima e apertura straordinaria

⃣ Destinazione paesaggio.

Donazioni e acquisizioni nelle

collezioni dei Musei Civici di Monza

Musei Civici di Monza dal 24.05 al 01.06 ⃣ Fuori Centro dal 26.05 al 1.06

Galleria Civica via Camperio 1

via Teodolinda 4

Mostra fotografica

Sala Mostre da lunedì a domenica

Da lunedì a venerdì 15.00|19.00, sabato

10.00|13.00 e 15.00|18.00, ingresso

e domenica 10.00|13.00 e 15.00|19.00

libero alla mostra, a pagamento al

Inaugurazione 26.05 ore 17.00

museo

Anteprima

⃣ Monza nel tempo dal 26.05 all’1.06

Chiostro Musei Civici di Monza

visione di città

via Teodolinda 4

Temporary Exhibition Site dal 24.05 all’1.06

Esposizione di immagini e testi, da

lunedì a domenica 10.00|13.00 e

Installazioni a cura di Prof.ssa Francesca

15.00|18.00, ingresso libero alla

Albani e Prof. Matteo Gambaro – DASTU,

mostra, a pagamento al museo. A cura

ABC Politecnico di Milano

del Collegio Architetti Ingegneri Monza

orario 17.00|20.00

⃣ Cederna, Cantalupo e l’edilizia

Inaugurazione 24.05 ore 18.00

popolare monzese dal dopoguerra

Anteprima

agli anni ‘80 dal 28.05 al 1.06

⃣ Extrapaesaggimonzesi 2025

Centro Civico Cederna, via A. Cederna 19

Temporary Exhibition Site dal 24.05 al 2.06

A cura di Italia Nostra sez. di Monza

Inaugurazione 28.05 ore 17.30

Esposizione stampe retoucher di scorci

dei paesaggi di Monza, a cura

⃣ Aspirare al Paesaggio di Qualità

dell’artista Joe Palla che presenterà le

vicolo Lambro 1 dal 29.05 al 31.05

opere. Da lunedì a venerdì 16.00|20.00,

Esposizione progetti di riqualificazione

sabato e domenica 10.00|20.00

urbana, a cura dell’Ass.ne Culturale

Inaugurazione 24.05 ore 18.30

ARTISTA. Orario 16.30|19.00

⃣ Monza anni Trenta. Una nuova

Inaugurazione 29.05 ore 17.30|19.30

⃣ Punti di vista

Installazione artistica a cura di Franco

Sartori e allievi della Scuola Borsa

Inaugurazione 27.05 ore 18.00

Comune di Monza

LUNEDÌ

dalle ore 14.00

14.00 Welcome coffee

Registrazione partecipanti

14.30 Saluti istituzionali

Sindaco Comune di Monza

Assessore Governo del Territorio Comune di Monza

Soprintendente per le Province MB, CO, LC,PV, SO, VA

Arch. Giuseppe Stolfi

SPRING SCHOOL:

Il Paesaggio a 360°

Modera Prof. Fulvio Adobati CST “Lelio Pagani” Università degli studi di Bergamo

15.00 Attraverso il Paesaggio: esperienze e percorsi di

cittadinanza tra scuola e università

Prof.ssa Margherita Cisani Ricercatrice Dipartimento Scienze

Storiche, Geografiche e dell’Antichità dell’Università di Padova

15.45 Cambiamento climatico e paesaggio: un percorso di

transizione tra arte e nuovi linguaggi narrativi

Prof. Filippo Magni Ricercatore RTT Università IUAV di Venezia

16.30 Estetica del Paesaggio

Prof. Renato Boccali Docente di Estetica e Filosofia dell’Arte

Università IULM di Milano

17.15 Paesaggio in musica

17.30 Paesaggi urbani e progetto per la longevità ai tempi dei

cambiamenti climatici

Prof. Emanuele Garda Docente e referente area “Aging in

place” CHL – Centre for Healthy Longevity Università degli studi

di Bergamo

18.00 Alexander Von Humboldt e l’invenzione del paesaggio

americano

Prof. Marcello Tanca Docente di Geografia Università di

Cagliari

18.30 Light dinner

19.30 Italo Calvino nelle città – documentario

Prof. Marco Belpoliti co-autore Docente di Lettere, Filosofia,

Comunicazione Università degli studi di Bergamo.

Introduce Marco Pirola Direttore de Il Cittadino

Provincia di Monza e

della Brianza

Parco Regionale della

Valle del Lambro

MARTEDÌ

14.00 Welcome coffee

Registrazione partecipanti

dalle ore 14.00

14.30 Saluti istituzionali

Assessora Parco, Villa Reale, Cultura Comune di Monza

Consigliere Provinciale Marketing territoriale, Ville Aperte, Parchi

Consigliere Provinciale Protezione civile, Transizione ecologica

e autorizzazioni ambientali

Ing. Fabio Fabbri Direttore Settore Territorio e Ambiente

15.00 Progetto VILLE APERTE e percorsi di fruizione

Dott.ssa Erminia Zoppé Direttore Settore Risorse e Servizi ai

Comuni Provincia MB

Bionomia del Paesaggio e salute umana

Prof. Vittorio Ingegnoli Università degli Studi di Milano

Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche,

Sezione One Health – Area di Ricerca “One Health”

Percorsi di fruizione dei beni architettonici e paesaggistici

Arch. Alessandro Mauri, Arch. Andrea Giambarda Provincia MB

16.15 Paesaggio in musica

16.30 Saluti istituzionali

Presidente Parco Regionale della Valle del Lambro

Assessore Territorio e Sistemi Verdi Regione Lombardia

16.45 Le piste ciclopedonali, filo conduttore fra paesaggi

naturali e paesaggi costruiti

17.15 La Valle del Lambro: dalla Villa Reale di Monza, alla

Rotonda di Inverigo, sino ai laghi di Alserio e Pusiano. Le

piste ciclopedonali, filo conduttore fra paesaggi naturali e

paesaggi costruiti

Arch. Leopoldo Motta, Arch. Daniela Piazza

17.30 Il Paesaggio della Valle del Lambro: La bellezza accanto

a noi, la fotografia strumento di lettura, documentazione

e racconto. Il Lambro e il suo Paesaggio

Prof. Piero Pozzi Politecnico di Milano Dipartimento Design e

Comunicazione

17.50 Dal fiume di lavoro al fiume dell’oblio: casi di tutela di

aree industriali in abbandono in Brianza

Arch. Carlo Catacchio Soprintendenza Archeologia Belle Arti e

Paesaggio MB

18.15 Tavola rotonda / dibattito

18.30 Light dinner

19.30 Il paesaggio delle vie d’acqua navigabili della Lombardia

Arch. Roberto Biscardini Presidente Associazione Riaprire i navigli

Introduce Sergio Nicastro Direttore del Giornale di Monza

EVENTI DIFFUSI 27

La declinazione Liberty nel Paesaggio di Monza

Villa Reale viale Brianza 1 – ritrovo al cancello ore 16.30

Visita guidata a pagamento, a cura dell’Associazione Guidarte

Ordini Professionali

Ingegneri,Geologi,

Agronomi e Geometri

MERCOLEDÌ

dalle ore 14.00

14.00 Welcome coffee

Registrazione partecipanti

Ordine degli Ingegneri di Monza e Brianza