MO: DONZELLI (FDI), DA CONTE PAROLE RAZZISTE, CHIEDA SCUSA A COMUNITA’ EBRAICA

(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2025

“Solidarietà alla Comunità ebraica per le parole razziste pronunciate dal leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Non esistono sottogruppi di italiani perchè ebrei, e ritenere che gli ebrei italiani in base alla religione siano corresponsabili di crimini contro donne e bambini tanto da doversi giustificare prendendo le distanze pubbliche da Israele è un grave sintomo di razzismo e ignoranza. Il tutto ovviamente senza una parola di condanna di Hamas e dei crimini terroristici. Conte non si rende conto che con le sue parole contribuisce al clima di viscido antisemitismo che serpeggia in alcune piazze pro palestinesi animate da estremisti violenti. Un grave scivolone che apre a discriminazioni intollerabili: Conte chieda scusa alla Comunità ebraica e colga l’occasione una volta per tutte di condannare senza equivoci Hamas ed affermare il diritto di Israele a difendersi per esistere”. Lo afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.