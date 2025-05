INVITO STAMPA – CONVEGNO SULLA PET THERAPY – DOMANI PRESENTAZIONE IN COMUNE

(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 21 May 2025 INVITO STAMPA

Convegno sulla pet therapy in Comune

Domani, giovedì 22 maggio, la presentazione

Ore 11 – Ufficio assessore Pignoli (piano terra Palazzo di città)

“Quando l’uomo non può da solo”: è il titolo del convegno sulla pet therapy che si svolgerà in Comune, a Pescara, con un riferimento particolare al cane San Bernardo. L’appuntamento sarà presentato domani, giovedì 22 maggio, dall’assessore Massimiliano Pignoli, nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà nell’ufficio dell’assessore, a piano terra di Palazzo di città, alle ore 11.

La stampa è invitata a partecipare.

Pescara, 21 maggio 2025