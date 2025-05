(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2025

ADM: Al via gli Stati Generali con i risultati di un anno di attività

Roma, 21 maggio 2025 – Si è aperta, oggi, la seconda edizione degli Stati Generali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Evento voluto dal suo direttore, Roberto Alesse, per creare una fondamentale occasione di ascolto e confronto con gli operatori economici che si interfacciano con l’Agenzia.

A dare il via alla due giorni di incontri e tavole rotonde a Palazzo Wedekind, anche il Viceministro dell’Economia e delle finanze, Maurizio Leo, che con Alesse ha voluto introdurre, quest’anno, un’importante novità: la presentazione dei risultati conseguiti da ADM nel 2024.

Ammontano a oltre 80 miliardi di euro gli introiti derivanti dagli ambiti di competenza di ADM:

Dogane: 21,2 miliardi di euro, di cui l’84% da IVA all’importazione;

Accise: 32,4 miliardi di euro dai prodotti energetici e alcolici. Dai Tabacchi 15,3 miliardi di euro includendo anche l’IVA (il valore più alto degli ultimi cinque anni);

Giochi pubblici: 11,6 miliardi di euro, con il 56% dagli apparecchi da intrattenimento.

Controlli e legalità

Nel 2024, ADM ha sequestrato quasi 8.000 tonnellate di merci per un valore di circa 260 milioni di euro, irrogando sanzioni per quasi 200 milioni di euro. Il settore dell’e-commerce è in costante evoluzione: le dichiarazioni doganali sono aumentate del 61%, passando da 54,2 a 87,5 milioni.

Nel settore dei tabacchi, sono stati sequestrati prodotti per 29 milioni di euro, mentre nel comparto del gioco pubblico sono stati controllati 19.000 esercizi e inibiti 721 siti web di gioco illegale (+47% rispetto al 2023).

Tutela del Made in Italy e salute pubblica

L’Agenzia ha intensificato la lotta alla contraffazione, sequestrando oltre 2 milioni di pezzi per un valore di circa 7 milioni di euro, e ha rafforzato la vigilanza nei confronti di prodotti dannosi per la salute, con particolare attenzione ai minori e soggetti vulnerabili.

Proiezione internazionale

ADM ha rafforzato la propria proiezione internazionale, consolidando il ruolo di attore strategico nei processi di cooperazione doganale e sviluppo economico globale. In sinergia con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ADM è oggi uno degli strumenti operativi del Governo per l’attuazione di progetti di ampio respiro come il Piano Mattei.

Questa visione si è tradotta in un’ampia rete di iniziative bilaterali e multilaterali, finalizzate a facilitare le esportazioni italiane, promuovere la sicurezza dei traffici commerciali e modernizzare i sistemi doganali dei Paesi partner.

ADM partecipa attivamente alla riforma del sistema doganale europeo, che porterà entro il 2026 alla nascita della nuova Autorità Doganale dell’Unione Europea e del Data Hub unico, il centro digitale dei dati doganali dell’Unione. Questa infrastruttura sostituirà progressivamente i sistemi informativi nazionali, generando risparmi di spesa e ottimizzando le procedure doganali.

“In un contesto globale sempre più interconnesso, l’Agenzia riveste un ruolo cruciale non solo per la salvaguardia dell’economia nazionale, ma anche per gli interessi che si stanno maturando a livello europeo ed extraeuropeo e che la rendono un unicum nel panorama complessivo delle Agenzie fiscali”, ha dichiarato il Direttore dell’Agenzia.

Gli Stati Generali proseguiranno oggi e domani, con tre sessioni tematiche relative rispettivamente al mondo doganale, a quello dei giochi e all’ambito accise.

