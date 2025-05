(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 20 May 2025 REFERENDUM, MONTARULI (FDI): ATTACCO DI CERVI A LA RUSSA INACCETABILE. STOP ALLA FILOSOFIA DI DUE PESI DUE MISURE

“Nulla è più prezioso della libertà di pensiero e di parola. Ma c’è chi quotidianamente dà una personalissima interpretazione di questo fondamentale principio costituzionale ovvero: sei libero di dire e fare tutto quello che piace ‘a me’. Per Landini così è legittimo che Adelmo Cervi, dal palco della CGIL, si ‘senta libero’ di dare del bastardo a La Russa, seconda carica dello Stato. Musica per le orecchie del segretario del sindacato che più volte ha istigato alla rivolta sociale contro il governo Meloni. E non sorprende neanche, purtroppo, che non ci siano parole di condanna da parte dei ‘duri e puri’ della nostra sinistra. Sono gli stessi che hanno difficoltà a condannare espressamente gli antagonisti che spesso tengono ostaggio intere città come Milano e Torino per protestare contro questo o quell’evento di presunti fascisti. Perché per certa sinistra la violenza esiste solo a destra. Le azioni e le parole poste in essere contro la destra al massimo sono ‘legittimi strumenti per aprire le menti’.

Noi abbiamo un’altra idea di libertà e ci batteremo sempre perché ciascuno sia davvero libero di esprimere il proprio pensiero”. Cosi il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Augusta Montaruli.

