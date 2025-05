Imprese: Bonafè, servono politiche di sostegno alle pmi

(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2025

“Nonostante l’aumento dell’occupazione, l’Italia è il paese che ha i tassi di partecipazione al mercato del lavoro più bassi d’Europa, in particolare fra le donne e i giovani. Ma l’Italia in Europa vanta anche il record negativo di avere i salari più bassi d’Europa”: è quanto dichiara la vice presidente dei deputati Pd Simona Bonafè intervenendo oggi, martedì 20 maggio a Roma, nel corso del “Meeting Made in Italy – Unire le eccellenze per avere l’eccellenza” organizzato dalla Confederazione Aepi.

“Le nostre imprese devono sostenere elevati costi energetici e gli incentivi sull’innovazione tecnologica per agganciare la rivoluzione verde e digitale, come Industria 5.0, si sono rivelato un flop. Servono politiche industriali efficaci per sostenere realmente le Pmi che rappresentano la spina dorsale produttiva ed occupazionale del paese e l’eccellenza del Made in Italy nel mondo”: conclude Simona Bonafè.

Roma, 20 maggio 2025

