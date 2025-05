(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 20 May 2025 BENVENUTI. MALAGUTI (FDI): SENTITO CORDOGLIO PER SUA MORTE

“E’ venuto a mancare all’età di 87 anni Nino Benvenuti. Tante le imprese in carriera: campione olimpico dei pesi welter nel 1960, campione mondiale dei pesi superwelter tra il 1965 e il 1966, campione europeo dei pesi medi tra il 1965 e il 1967, campione mondiale dei pesi medi tra il 1967 e il 1970. Nel 1968 ha vinto il prestigioso premio di Fighter of the year, unico italiano ad aver conseguito tale riconoscimento. Aveva cominciato nella sua Isola d’Istria con un sacco di juta pieno di granoturco, percorrendo poi trenta chilometri al giorno in bicicletta per raggiungere la palestra a Trieste. Assisté all’esodo istriano-dalmata e alle persecuzioni di Tito, ma da italiano salì sul tetto del mondo. Desidero esprimere un profondo cordoglio e un abbraccio ai famigliari, per uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi”. Lo dice Mauro Malaguti, deputato di Fratelli d’Italia.

