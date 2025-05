ARCHITETTI DEL SUONO. Concerto dell’Ensemble Accademia del Carmine

(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2025

Sabato 24 maggio 2025, alle 20.30 nella Chiesa di San Vitale il concerto dell’Ensemble Accademia del Carmine diretto da Petr Zejfart. Ingresso libero

La modernità della musica antica è al centro del concerto “Architetti del Suono. Dalle basiliche veneziane ai salotti viennesi” che, sabato 24 maggio 2025 alle 20.30 nella Chiesa di San Vitale, farà ascoltare musiche del Seicento e del Settecento europeo. Organizzato dal Conservatorio di Musica “Arrigo Boito”, l’evento è l’esito di un Laboratorio di prassi esecutiva della Musica del XVII e XVIII secolo, tenuto dal prof. Petr Zejfart, docente di Musica d’insieme per strumenti a fiato del Conservatorio di Parma.

Dalle sperimentazioni di Giovanni Gabrieli, che scrisse monumentali composizioni capaci di valorizzare l’acustica di San Marco a Venezia, alla Suite “Hamburger “Ebb und Fluth” di Telemann che dipinge con la musica il mare in tutti i suoi stati, passando per i capolavori di altri autori come J.D. Zelenka, J.S. Bach, G.F. Händel, F. Paër, W.A. Mozart, il concerto darà l’occasione di apprezzare l’attualità di questo repertorio, interpretato dai giovani e talentuosi allievi del Conservatorio. La filologia musicale, intesa come prassi esecutiva corretta e consapevole della partitura d’epoca, è da tempo uscita dalla fase di sperimentazione ed è ormai parte indispensabile della formazione globale del giovane musicista. Il prof. Zejfart propone per questo da molti anni un laboratorio per formazioni miste, riscontrando un grande interesse negli allievi per lo studio approfondito del repertorio di questo periodo.

In scena i solisti Marco Fenili (flauto), Elena Murgia (arpa), Giada Bondavalli e Isabel Suarez (sax soprano); l’Ensemble Accademia del Carmine diretto da Petr Zejfart; il Coro misto del Conservatorio di Parma diretto da Maria Carmela de Cicco; Stefano Baronchelli (Organo, clavicembalo e organo positivo) e l’Ensemble di ottoni della classe di Musica d’insieme fiati formato da Guglielmo Fedele, Irene Bartoli, Michele Perra (trombe), Abel Braescu (corno), Aurelio Lubiani, Ivan Acciano, Lisa Rampini, Nico Tosi (tromboni).