Putin: Mosca pronta a collaborare con Kiev su un memorandum per un possibile trattato di pace

(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2025

La Russia si dice pronta a lavorare con l’Ucraina alla definizione di un memorandum per un possibile trattato di pace. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, sottolineando l’apertura del Cremlino a discutere i principi fondamentali per la risoluzione del conflitto e i tempi di un eventuale accordo, incluso un cessate il fuoco temporaneo.

“La Russia è pronta e continuerà a lavorare con la parte ucraina su un memorandum per un potenziale futuro trattato di pace che delinei una serie di posizioni, come i principi di risoluzione, i tempi per la firma di un potenziale accordo di pace e così via, incluso un potenziale cessate il fuoco per un certo periodo nel caso in cui vengano raggiunti accordi pertinenti”, ha dichiarato Putin parlando ai giornalisti.

Le parole del leader russo sono arrivate in seguito a una conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che secondo fonti diplomatiche avrebbe sollecitato nuovi sforzi per trovare una soluzione diplomatica al conflitto in corso.

L’annuncio arriva in un momento delicato, mentre sul campo proseguono le operazioni militari e le iniziative diplomatiche si susseguono senza ancora risultati concreti. Tuttavia, l’apertura russa a un processo strutturato per il dialogo potrebbe rappresentare un segnale importante per futuri negoziati.