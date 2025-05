(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2025

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita alla Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale

Venezia, 19 maggio 2025 – In occasione della seconda giornata del Festival delle Regioni, in corso a Palazzo Ducale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato la monumentale Sala del Maggior Consiglio, centro della storia e dell’identità istituzionale della città.

Accolto in Piazza San Marco dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e dal presidente del Veneto, Luca Zaia, a conclusione della mattinata di lavori il Capo dello Stato è stato accompagnato un una visita alla Sala del Maggior Consiglio dalla Presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia, Mariacristina Gribaudi, e la Direttrice scientifica della Fondazione, Chiara Squarcina, che hanno illustrato al Presidente la storia, l’importanza del luogo, la sua rilevanza storico artistica e nel contesto della Repubblica di Venezia, sottolineandone il significato anche rispetto al tema della giornata: il ruolo delle Regioni nel presente e nel futuro del Paese.

"Accogliere il Presidente della Repubblica in un luogo così ricco di memoria e identità è un grande onore per la Fondazione," ha dichiarato Mariacristina Gribaudi. "La Sala del Maggior Consiglio è il simbolo della storia istituzionale veneziana e rappresenta perfettamente lo spirito della giornata dedicata alle Regioni: un dialogo tra autonomie, responsabilità e coesione nazionale.""Questa visita conferma il valore di Palazzo Ducale non solo come luogo artistico e museale, ma come spazio vivo della cittadinanza," ha aggiunto Chiara Squarcina. "È significativo che qui, dove un tempo si prendevano decisioni fondamentali per la Repubblica di Venezia, si rifletta oggi sul futuro delle istituzioni regionali nel nostro Paese."La visita ha rappresentato un'occasione speciale per riscoprire, attraverso uno dei luoghi più identitari della storia veneziana, il senso profondo delle istituzioni e il legame tra identità locali e coesione nazionale. La Sala del Maggior Consiglio, con la sua imponenza e la sua ricchezza artistica, si conferma ancora una volta spazio privilegiato di memoria collettiva e riflessione civile.