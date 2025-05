Algeri ospita la 51ª riunione annuale della Banca Islamica di Sviluppo: focus su cooperazione, innovazione e sviluppo sostenibile

(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2025

Algeri – La Banca Islamica di Sviluppo (IsDB) ha dato il via lunedì alla sua 51ª riunione annuale presso il Centro Conferenze Internazionale Abdelatif Rahal nella capitale algerina. L’evento, della durata di quattro giorni, si configura come una piattaforma strategica di alto livello per rafforzare la cooperazione tra i 57 Paesi membri, con l’obiettivo di promuovere sviluppo sostenibile, innovazione e inclusione economica.

Il tema di quest’anno, “Diversificare le economie, arricchire le vite”, riflette l’impegno della banca nel sostenere strategie di crescita che vadano oltre le risorse naturali, puntando su digitalizzazione, finanza islamica, economia halal e capacità imprenditoriali locali.

La riunione vede la partecipazione del Consiglio dei Governatori dell’IsDB, rappresentanti dei governi membri, leader del settore privato e partner internazionali per lo sviluppo. In agenda, discussioni su soluzioni digitali per l’empowerment delle imprese, modelli alternativi di finanza e strumenti innovativi per rispondere alle sfide socioeconomiche delle regioni membri.

Tra gli eventi collaterali di rilievo:

il 13° Forum per lo sviluppo dei giovani ,

, il Forum del settore privato ,

, il Forum globale sulla finanza islamica ,

, l’Assemblea generale della Federazione dei consulenti dei Paesi islamici.

“La 51ª riunione non solo è un’occasione per delineare strategie comuni di sviluppo, ma segna anche l’avvio della 50ª sessione del Consiglio dei Governatori, una tappa importante nell’evoluzione dell’IsDB come catalizzatore per la finanza islamica e l’innovazione sostenibile”, ha dichiarato la banca in un comunicato.

L’edizione precedente si era svolta a Riad, celebrando il giubileo d’oro dell’istituzione, fondata nel 1975 con lo scopo di promuovere lo sviluppo socioeconomico nei paesi membri in linea con i principi della sharia islamica.