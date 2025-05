AGENDA CAMERA DI DOMANI, MARTEDì 20 MAGGIO

(AGENPARL) - Roma, 19 Maggio 2025

PRESIDENTE

📌10.30 Sala del Cavaliere. Incontro con il Presidente del Senato del Pakistan, Syed Yusuf Raza Gilani

AULA

📌11 discussione generale Dl Cittadinanza

📌14 Questione pregiudiziale e seguito esame

COMMISSIONI

📌9 e termine votazioni pomeridiane dell’Assemblea_Affari costituzionali e Giustizia_Decreto sicurezza (referente, previste votazioni)

📌10_Ambiente e Attività produttive_incontro con una delegazione della Commissione economica della Camera dei Deputati della Repubblica Ceca

📌11_Covid_esame testimoniale del dottor Antonio Boccia

📌11.30_Attività produttive_audizione Luca de Meo, Amministratore delegato di Renault Group, su piano d’azione per il settore automobilistico europeo

📌12_Agricoltura_audizioni in tema di fertilizzanti

📌12.15_Trasporti_audizioni su proposte di nomina presidenti Autorità portuali Ionio e Adriatico orientale

📌12.30_Affari sociali_audizioni su misure di garanzia per l’erogazione delle prestazioni sanitarie

📌12.30_Affari esteri_audizioni su dinamiche geopolitiche nell’Artico

📌12.30_Agricoltura_audizioni sulle prospettive del settore vitivinicolo

📌12.30_Periferie_audizione di Renata Sciachì, Comunità di Sant’Egidio

📌13_Antimafia_Esame del documento ‘Il maxiprocesso di Palermo. Ordinanza-Sentenza dell’8 novembre 1985’

📌13.30_Infanzia_audizioni sulla fragilità emotiva e psicologica dei più giovani

EVENTI

📌9 Sala Matteotti. “Il caso dell’ibis eremita. Contrasto ai crimini contro la fauna selvatica in Italia tramite il recepimento della direttiva UE”. Partecipa Vicepresidente Costa. Diretta webtv

📌11 Sala della Regina. Presentazione della relazione sull’attività svolta nel 2024” – ANAC. Partecipa Segretario di Presidenza Donzelli. Diretta web

📌14.30 Aula dei gruppi. Proiezione del film: “Falcone e Borsellino. Il fuoco della memoria”. Gruppo FI

📌15 Sala del Refettorio. Convegno Verità e riconciliazione

CONFERENZE STAMPA

📌10 Presentazione del libro “Ribellarsi alla notte”. Patty L’Abbate

📌11.30 Verità e giustizia per Donato Monopoli. Stefania Ascari

📌13 Erica Mazzetti Per una riforma della revisione dei prezzi nei contratti dei servizi

📌14.30 Presentazione libro “L’ossessione del centro”. Manfred Schullian

📌16 Il valore clinico economico organizzativo per il SSN degli ONS nella nutrizione clinica delle MICI. Simona Loizzo

📌17.30 Presentazione libro agricoltura. Francesco Battistoni