Tripoli, UNSMIL e Consiglio Presidenziale istituiscono comitato per la tregua: a guidarlo il tenente generale Al-Haddad

(AGENPARL) - Roma, 18 Maggio 2025

Tripoli – La Missione di Supporto delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL) ha annunciato la formazione di un comitato per la tregua in collaborazione con il Consiglio Presidenziale libico, in qualità di Comandante in Capo delle Forze Armate, per consolidare il fragile cessate il fuoco raggiunto la scorsa settimana a Tripoli.

Il comitato, presieduto dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito libico, Tenente Generale Mohamed Al-Haddad, ha tenuto oggi la sua prima riunione. Obiettivo principale: promuovere un cessate il fuoco permanente, tutelare i civili e concordare misure di sicurezza stabili nella capitale.

In un comunicato diffuso sulla sua pagina ufficiale, la Missione ONU ha sottolineato che la creazione del comitato rappresenta un chiaro segnale dell’impegno delle parti a evitare nuove escalation e a rispettare il diritto internazionale umanitario e i diritti umani.

UNSMIL ha lodato la leadership del Consiglio Presidenziale nel coordinamento di questa iniziativa, riconoscendo gli sforzi condivisi di attori politici, militari e sociali nel negoziare e sostenere la tregua.

La Missione ha inoltre richiamato l’attenzione sulle preoccupazioni espresse dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in merito alle vittime civili registrate negli scontri della scorsa settimana, sollecitando un cessate il fuoco immediato, duraturo e incondizionato.

UNSMIL ha ribadito che coloro che hanno violato gli accordi di tregua e i principi del diritto internazionale dovranno essere ritenuti responsabili.

La dichiarazione si conclude riaffermando l’impegno costante della Missione a promuovere pace, stabilità, sicurezza e diritti umani per tutti i cittadini libici, a Tripoli e in tutto il Paese.